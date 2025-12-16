Habertürk
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 14. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 38 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 29 puanla RB Leipzig takip ediyor. Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. haftanın sonuçları
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta, ev sahibi Werder Bremen ve konuk takım Stuttgart arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Stuttgart, 14. haftada oynanan mücadelede Werder Bremen'i 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Stuttgart böylece 25 puana yükseldi. Stuttgart'ı ağırlayan Werder Bremen ise 16 puanda kaldı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Bayern, rakibi Mainz 05 ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Bayern toplamda 38 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Bayern mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 7'ye yükseltti.

        Deplasmandaki kritik mücadelede BVB Dortmund, rakibi BVB Dortmund ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Freiburg 17 puana ulaşırken BVB Dortmund toplamda 29 puana yükselmeyi başardı.

        RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Union Berlin'e karşı 3-1 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Union Berlin puanını 18'e yükseltirken konuk ekip RB Leipzig ise 29 puanda kaldı.

        Lig'in 14. haftasında VfL Wolfsburg deplasmanda M'gladbach'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip VfL Wolfsburg oldu: Maç 3-1 tamamlandı.

        Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Augsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Frankfurt puanını 24'e yükseltti.

        Hoffenheim, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Hamburg'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Hoffenheim puanını 26'ya yükseltti.

        St.Pauli, evindeki mücadelede rakibi Heidenheim'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi St.Pauli puanını 11'e yükseltti.

        Köln'ü konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Leverkusen, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 14. Haftanın Sonuçları
        12.12.2025 22:30
        Union Berlin
        3
        RB Leipzig
        1
        İY(0-0)
        13.12.2025 17:30
        M'gladbach
        1
        Vfl Wolfsburg
        3
        İY(1-3)
        13.12.2025 17:30
        Eintracht Frankfurt
        1
        Augsburg
        0
        İY(0-0)
        13.12.2025 17:30
        TSG Hoffenheim
        4
        Hamburger SV
        1
        İY(2-0)
        13.12.2025 17:30
        St Pauli
        2
        FC Heidenheim
        1
        İY(1-0)
        13.12.2025 20:30
        Bayer Leverkusen
        2
        FC Köln
        0
        İY(0-0)
        14.12.2025 17:30
        Freiburg
        1
        Borussia Dortmund
        1
        İY(0-1)
        14.12.2025 19:30
        Bayern Münih
        2
        Mainz 05
        2
        İY(1-1)
        14.12.2025 21:30
        Werder Bremen
        0
        Vfb Stuttgart
        4
        İY(0-2)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 14. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		14 12 2 0 38 40
        2
        RB Leipzig
        		14 9 2 3 29 13
        3
        Borussia Dortmund
        		14 8 5 1 29 12
        4
        Bayer Leverkusen
        		14 8 2 4 26 11
        5
        TSG Hoffenheim
        		14 8 2 4 26 9
        6
        Vfb Stuttgart
        		14 8 1 5 25 3
        7
        Eintracht Frankfurt
        		14 7 3 4 24 0
        8
        Union Berlin
        		14 5 3 6 18 -4
        9
        Freiburg
        		14 4 5 5 17 -2
        10
        FC Köln
        		14 4 4 6 16 -1
        11
        M'gladbach
        		14 4 4 6 16 -4
        12
        Werder Bremen
        		14 4 4 6 16 -10
        13
        Vfl Wolfsburg
        		14 4 3 7 15 -4
        14
        Hamburger SV
        		14 4 3 7 15 -9
        15
        Augsburg
        		14 4 1 9 13 -11
        16
        St Pauli
        		14 3 2 9 11 -13
        17
        FC Heidenheim
        		14 3 2 9 11 -17
        18
        Mainz 05
        		14 1 4 9 7 -13

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 15. Hafta Maçları
