Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 14. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 38 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 29 puanla RB Leipzig takip ediyor. Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta, ev sahibi Werder Bremen ve konuk takım Stuttgart arasında oynanan maçla tamamlandı.
Stuttgart, 14. haftada oynanan mücadelede Werder Bremen'i 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Stuttgart böylece 25 puana yükseldi. Stuttgart'ı ağırlayan Werder Bremen ise 16 puanda kaldı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Bayern, rakibi Mainz 05 ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Bayern toplamda 38 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Bayern mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 7'ye yükseltti.
Deplasmandaki kritik mücadelede BVB Dortmund, rakibi BVB Dortmund ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Freiburg 17 puana ulaşırken BVB Dortmund toplamda 29 puana yükselmeyi başardı.
RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Union Berlin'e karşı 3-1 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Union Berlin puanını 18'e yükseltirken konuk ekip RB Leipzig ise 29 puanda kaldı.
Lig'in 14. haftasında VfL Wolfsburg deplasmanda M'gladbach'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip VfL Wolfsburg oldu: Maç 3-1 tamamlandı.
Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Augsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Frankfurt puanını 24'e yükseltti.
Hoffenheim, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Hamburg'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Hoffenheim puanını 26'ya yükseltti.
St.Pauli, evindeki mücadelede rakibi Heidenheim'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi St.Pauli puanını 11'e yükseltti.
Köln'ü konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Leverkusen, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.