Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nde 14. hafta, ev sahibi Werder Bremen ve konuk takım Stuttgart arasında oynanan maçla tamamlandı.

Stuttgart, 14. haftada oynanan mücadelede Werder Bremen'i 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Stuttgart böylece 25 puana yükseldi. Stuttgart'ı ağırlayan Werder Bremen ise 16 puanda kaldı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Bayern, rakibi Mainz 05 ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Bayern toplamda 38 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Bayern mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 7'ye yükseltti.

Deplasmandaki kritik mücadelede BVB Dortmund, rakibi BVB Dortmund ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Freiburg 17 puana ulaşırken BVB Dortmund toplamda 29 puana yükselmeyi başardı.

RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Union Berlin'e karşı 3-1 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Union Berlin puanını 18'e yükseltirken konuk ekip RB Leipzig ise 29 puanda kaldı.

Lig'in 14. haftasında VfL Wolfsburg deplasmanda M'gladbach'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip VfL Wolfsburg oldu: Maç 3-1 tamamlandı.