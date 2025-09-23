Habertürk
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 4. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 12 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Heidenheim. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın sonuçları
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 4. haftası pazar günü oynanan BVB Dortmund-VfL Wolfsburg karşılaşması ile tamamlandı.

        BVB Dortmund, sahasında ağırladığı VfL Wolfsburg'u 1-0 mağlup ederek 10 puana ulaştı; VfL Wolfsburg ise haftayı 5 puanda kapadı.

        RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Köln'e karşı üstünlük kurarak 3-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Köln ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Hoffenheim'e ligin 4. haftasında konuk olan Bayern, rakibini 4-1 yenerek 12 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Hoffenheim ise 6 puanda kaldı.

        Ligin bu haftasında Stuttgart ile St.Pauli karşı karşıya geldi.

        Lig'in 4. haftasında Mainz 05 deplasmanda Augsburg'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Mainz 05 oldu: Maç 4-1 tamamlandı.

        Freiburg, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Hamburg, rakibi Heidenheim'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 4'e yükseltti.

        Lig'in 4. haftasında Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Union Berlin oldu: Maç 4-3 tamamlandı.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 4. haftasında Leverkusen ile M'gladbach arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 4. Haftanın Sonuçları
        19.09.2025 21:30
        Vfb Stuttgart
        2
        St Pauli
        0
        İY(1-0)
        20.09.2025 16:30
        Augsburg
        1
        Mainz 05
        4
        İY(0-2)
        20.09.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        1
        Bayern Münih
        4
        İY(0-1)
        20.09.2025 16:30
        Werder Bremen
        0
        Freiburg
        3
        İY(0-1)
        20.09.2025 16:30
        Hamburger SV
        2
        FC Heidenheim
        1
        İY(1-0)
        20.09.2025 19:30
        RB Leipzig
        3
        FC Köln
        1
        İY(3-1)
        21.09.2025 16:30
        Eintracht Frankfurt
        3
        Union Berlin
        4
        İY(1-2)
        21.09.2025 18:30
        Bayer Leverkusen
        1
        M'gladbach
        1
        İY(0-0)
        21.09.2025 20:30
        Borussia Dortmund
        1
        Vfl Wolfsburg
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 4. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		4 4 0 0 12 15
        2
        Borussia Dortmund
        		4 3 1 0 10 6
        3
        RB Leipzig
        		4 3 0 1 9 -1
        4
        FC Köln
        		4 2 1 1 7 2
        5
        St Pauli
        		4 2 1 1 7 1
        6
        Eintracht Frankfurt
        		4 2 0 2 6 2
        7
        Freiburg
        		4 2 0 2 6 0
        8
        Vfb Stuttgart
        		4 2 0 2 6 0
        9
        TSG Hoffenheim
        		4 2 0 2 6 -2
        10
        Union Berlin
        		4 2 0 2 6 -3
        11
        Bayer Leverkusen
        		4 1 2 1 5 1
        12
        Vfl Wolfsburg
        		4 1 2 1 5 1
        13
        Mainz 05
        		4 1 1 2 4 1
        14
        Werder Bremen
        		4 1 1 2 4 -2
        15
        Hamburger SV
        		4 1 1 2 4 -6
        16
        Augsburg
        		4 1 0 3 3 -3
        17
        M'gladbach
        		4 0 2 2 2 -5
        18
        FC Heidenheim
        		4 0 0 4 0 -7

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 5. Hafta Maçları
