Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 4. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 12 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Heidenheim. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 4. haftası pazar günü oynanan BVB Dortmund-VfL Wolfsburg karşılaşması ile tamamlandı.
BVB Dortmund, sahasında ağırladığı VfL Wolfsburg'u 1-0 mağlup ederek 10 puana ulaştı; VfL Wolfsburg ise haftayı 5 puanda kapadı.
RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Köln'e karşı üstünlük kurarak 3-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Köln ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Hoffenheim'e ligin 4. haftasında konuk olan Bayern, rakibini 4-1 yenerek 12 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Hoffenheim ise 6 puanda kaldı.
Ligin bu haftasında Stuttgart ile St.Pauli karşı karşıya geldi.
Lig'in 4. haftasında Mainz 05 deplasmanda Augsburg'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Mainz 05 oldu: Maç 4-1 tamamlandı.
Freiburg, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Hamburg, rakibi Heidenheim'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 4'e yükseltti.
Lig'in 4. haftasında Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Union Berlin oldu: Maç 4-3 tamamlandı.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 4. haftasında Leverkusen ile M'gladbach arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.