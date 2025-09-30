Habertürk
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 5. hafta heyecanı tamamlandı. Bayern, BVB Dortmund ve RB Leipzig haftayı galibiyetle kapattı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 30.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 5. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 5. haftasının son mücadelesi, Union Berlin-Hamburg karşılaşması oldu.

        Union Berlin ile Hamburg'un karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Bayern, kendi sahasındaki maçta rakibi Werder Bremen'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

        RB Leipzig, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.

        BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 13 puana ulaştı.

        Lig'in 5. haftasında Leverkusen deplasmanda St.Pauli'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Leverkusen oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Augsburg'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Heidenheim, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Lig'in 5. haftasında Frankfurt deplasmanda M'gladbach'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Frankfurt oldu: Maç 6-4 tamamlandı.

        Freiburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Hoffenheim ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Lig'in 5. haftasında Stuttgart deplasmanda Köln'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Stuttgart oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 5. Haftanın Sonuçları
        26.09.2025 21:30
        Bayern Münih
        4
        Werder Bremen
        0
        İY(2-0)
        27.09.2025 16:30
        Mainz 05
        0
        Borussia Dortmund
        2
        İY(0-2)
        27.09.2025 16:30
        St Pauli
        1
        Bayer Leverkusen
        2
        İY(1-1)
        27.09.2025 16:30
        FC Heidenheim
        2
        Augsburg
        1
        İY(0-0)
        27.09.2025 16:30
        Vfl Wolfsburg
        0
        RB Leipzig
        1
        İY(0-1)
        27.09.2025 19:30
        M'gladbach
        4
        Eintracht Frankfurt
        6
        İY(0-5)
        28.09.2025 16:30
        Freiburg
        1
        TSG Hoffenheim
        1
        İY(1-1)
        28.09.2025 18:30
        FC Köln
        1
        Vfb Stuttgart
        2
        İY(1-1)
        28.09.2025 20:30
        Union Berlin
        0
        Hamburger SV
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 5. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		5 5 0 0 15 19
        2
        Borussia Dortmund
        		5 4 1 0 13 8
        3
        RB Leipzig
        		5 4 0 1 12 0
        4
        Eintracht Frankfurt
        		5 3 0 2 9 4
        5
        Vfb Stuttgart
        		5 3 0 2 9 1
        6
        Bayer Leverkusen
        		5 2 2 1 8 2
        7
        FC Köln
        		5 2 1 2 7 1
        8
        Freiburg
        		5 2 1 2 7 0
        9
        St Pauli
        		5 2 1 2 7 0
        10
        TSG Hoffenheim
        		5 2 1 2 7 -2
        11
        Union Berlin
        		5 2 1 2 7 -3
        12
        Vfl Wolfsburg
        		5 1 2 2 5 0
        13
        Hamburger SV
        		5 1 2 2 5 -6
        14
        Mainz 05
        		5 1 1 3 4 -1
        15
        Werder Bremen
        		5 1 1 3 4 -6
        16
        Augsburg
        		5 1 0 4 3 -4
        17
        FC Heidenheim
        		5 1 0 4 3 -6
        18
        M'gladbach
        		5 0 2 3 2 -7

