        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 8. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligin zirvesinde 24 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise M'gladbach. Almanya Bundesliga Ligi'nde 8. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 28.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ve puan durumu
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 8. haftasının kapanış maçında Stuttgart ve Mainz 05 karşı karşıya geldi.

        Mainz 05'ni konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Stuttgart, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        BVB Dortmund evindeki karşılaşmada, rakibi Köln kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 17'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Köln ise 11 puanda kaldı.

        Bayern, deplasmandaki zorlu maçta rakibi M'gladbach takımını 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 24 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım M'gladbach ise 3 puanda kaldı.

        RB Leipzig, ligin bu haftasında konuk olduğu Augsburg'u 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 19 puana yükseldi, ev sahibi Augsburg ise 7 puanda kaldı.

        Ligin bu haftasında Werder Bremen ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

        St.Pauli'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Frankfurt, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Hoffenheim, ligin 8. haftasında Heidenheim'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-1.

        VfL Wolfsburg, deplasmanda Hamburg'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Leverkusen, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Freiburg'u 2-0 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 8. Haftanın Sonuçları
        24.10.2025 21:30
        Werder Bremen
        1
        Union Berlin
        0
        İY(0-0)
        25.10.2025 16:30
        Eintracht Frankfurt
        2
        St Pauli
        0
        İY(1-0)
        25.10.2025 16:30
        Augsburg
        0
        RB Leipzig
        6
        İY(0-4)
        25.10.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        3
        FC Heidenheim
        1
        İY(2-0)
        25.10.2025 16:30
        Hamburger SV
        0
        Vfl Wolfsburg
        1
        İY(0-1)
        25.10.2025 16:45
        M'gladbach
        0
        Bayern Münih
        3
        İY(0-0)
        25.10.2025 19:30
        Borussia Dortmund
        1
        FC Köln
        0
        İY(0-0)
        26.10.2025 17:30
        Bayer Leverkusen
        2
        Freiburg
        0
        İY(1-0)
        26.10.2025 19:30
        Vfb Stuttgart
        2
        Mainz 05
        1
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 8. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		8 8 0 0 24 26
        2
        RB Leipzig
        		8 6 1 1 19 7
        3
        Vfb Stuttgart
        		8 6 0 2 18 6
        4
        Borussia Dortmund
        		8 5 2 1 17 8
        5
        Bayer Leverkusen
        		8 5 2 1 17 7
        6
        Eintracht Frankfurt
        		8 4 1 3 13 3
        7
        TSG Hoffenheim
        		8 4 1 3 13 2
        8
        FC Köln
        		8 3 2 3 11 1
        9
        Werder Bremen
        		8 3 2 3 11 -4
        10
        Union Berlin
        		8 3 1 4 10 -4
        11
        Freiburg
        		8 2 3 3 9 -2
        12
        Vfl Wolfsburg
        		8 2 2 4 8 -4
        13
        Hamburger SV
        		8 2 2 4 8 -4
        14
        St Pauli
        		8 2 1 5 7 -6
        15
        Augsburg
        		8 2 1 5 7 -8
        16
        Mainz 05
        		8 1 1 6 4 -7
        17
        FC Heidenheim
        		8 1 1 6 4 -9
        18
        M'gladbach
        		8 0 3 5 3 -12

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 9. Hafta Maçları
