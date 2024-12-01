Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi AB'den çıkmak istiyor

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), partinin 23 Şubat 2025'te yapılması beklenen seçimlerde iktidar olması halinde Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmak ve para birimi olarak Avro yerine tekrar Alman Markı'na dönmek istediği bildirildi.

AfD'den yapılan açıklamaya göre, AfD'nin, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak konferansının ana önergesi olarak hazırlanan taslak program delegelere gönderildi.

Taslak programda, AfD'nin iktidara gelinmesi halinde AB'den çıkılacağı, Avro'nun yerine Alman Markı kullanılacağı belirtildi. Programda dış sınırların düzensiz göçe karşı korunması gerektiği, AB ve Avro'nun kaldırılması konularında ise referanduma gidileceği yer aldı. AfD, Almanya'da artık kullanılmayan nükleer enerjiye geri dönmeyi ve Rusya'dan gelen Kuzey Akım (Nordstream) boru hatları üzerinden yeniden gaz temini yapılmasını istiyor.