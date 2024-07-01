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        Haberler Dünya Almanya'da aşırı sağcı siyasetçiye "yasaklı Nazi sloganı" kullandığı için ikinci kez para cezası | Dış Haberler

        Almanya'da aşırı sağcı siyasetçiye "yasaklı Nazi sloganı" kullandığı için ikinci kez para cezası

        Almanya'da Halle Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke'yi, bilinçli şekilde Nazi dönemine ait "yasaklı slogan" kullandığı gerekçesiyle ikinci kez para cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:26
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        Alman siyasetçiye 'Nazi sloganı' cezası
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        Mahkeme, Höcke'nin "anayasaya aykırılık teşkil eden ve terör örgütlerine ait sloganları kullandığına" hükmetti. Bu nedenle Höcke'ye toplam 16 bin 900 bin avro ceza verildi.

        Höcke, aynı slogan nedeniyle mayıs ayında da 13 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

        Alman siyasetçinin avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat kararı verilmesini istedi. Para cezası kararı temyiz edilebilecek.

        Höcke, eylülde Thüringen'de düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerinde AfD'nin liste başı adayı olarak yarışıyor. En az 6 ay hapis cezası alması durumunda Höcke'nin seçme ve seçilme hakkının elinden alınması ihtimali bulunuyor. Aşırı sağcı siyasetçi, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca da izleniyor.

        Höcke'nin, Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine (NSDAP) bağlı yarı askeri örgüt Sturmabteilung'un (SA) "Her şey Almanya için" sloganını, yasak olduğunu bildiği halde kullandığı belirtilmişti.

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