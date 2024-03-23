Almanya'da bir dönem kapanıyor
Almanya'da milli takımın 2027'den itibaren Alman markası Adidas yerine Nike'ın formalarını giyecek olması ülkede gündem yarattı
Almanya Futbol Federasyonu yaptığı resmi duyuru ile Nike markasının 2027'den itibaren milli takım tedarikçisi olacağını duyurdu.
Böylelikle 1954'ten bu yana süren Almanya - Adidas ortaklığı Aralık 2026'da sona ermiş olacak.
DfB'nin, Almanya'nın en ünlü spor markalarından Adidas ile olan 70 yılı aşkın ortaklığını sonlandırıp bir Amerikan markası ile anlaşması kararı tartışmalara yol açtı.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck kararı, yerlilik ve millilik vurgusuyla eleştirerek "Alman formasını üç çizgili olmadan hayal bile edemiyorum. Adidas ve siyah-kırmızı-altın benim için her zaman birlikteydi, Alman kimliğinin bir parçasıydı. Biraz daha yerel vatanseverliği isterdim" dedi.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, X hesabından Adidas eşofmanı ile fotoğrafını paylaşarak, "Adidas milli formamızda olmayacak mı?" sorusunu sordu.
Birçok taraftar da sosyal medyada federasyonun kararını eleştiren paylaşımlar yaptı. Federasyon eleştirilere "Her türlü duygusallığı anlıyoruz" yanıtını verdi.
Öte yandan Adidas halihazırda geçerli olan sponsorluk sözleşmesi uyarınca Alman Futbol Federasyonu'na yılda 50 milyon euro ödüyordu.
Nike'ın ise, 2027'den itibaren yedi yıl boyunca DfB'ye senede 100 milyon eurodan fazla ödeme yapacağı aktarılıyor.
Alman Milli takımları erkekler ve kadınlarda toplam 6 Dünya Kupası şampiyonluğu, 11 Avrupa şampiyonluğunda Adidas tedarikli formaları giydi.