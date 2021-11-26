Almanya'da rekor vaka sayısı! 0:00 / 0:00

İHA

Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Ülkede son 24 saatte 76 bin 414 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 650 bin 170’e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 100 bin 476’ya ulaştı.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 87.75

Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 45 bin 100, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 364 bin 415 olarak açıklandı. Yedi günde her 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 438.2 olarak ölçüldü.

Yoğun bakım servislerinde 21 bin 882 hasta bulunurken, boş yatak sayısı 3 bin 126, doluluk oranı ise yüzde 87.75 olarak açıklandı.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlatılan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 68.1’i Covid-19'a karşı iki doz aşısını yaptırdı.