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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Almanya'da korkutan koronavirüs itirafı: Kontrolü kaybedebiliriz!
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Almanya'da korkutan koronavirüs itirafı: Kontrolü kaybedebiliriz!

Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın yaşandığı ve vaka artışlarının sürdüğü Almanya'da, Başbakan Angela Merkel'in Kalem Müdürü Helge Braun korkutucu bir açıklama yaptı. Braun, "Salgının en tehlikeli fazındayız. Gelecek haftalar pandemiyi öngörülebilir bir süre içerisinde kontrol altına alıp alamayacağımızı gösterecek" dedi.

SON DAKİKA: Almanya'da korkutan koronavirüs itirafı: Kontrolü kaybedebiliriz!
Almanya'da korkutan itiraf: Kontrolü kaybedebiliriz!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs salgınında üçüncü dalganın yaşandığını ifade etmesi ve tedbirlerinin uzatılmasının ardından bir açıklama da Merkel'in Kalem Müdürü Helge Braun'dan geldi.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag'a konuşan Braun, "Salgının en tehlikeli fazındayız. Gelecek haftalar pandemiyi öngörülebilir bir süre içerisinde kontrol altına alıp alamayacağımızı gösterecek" dedi.

Mutasyonlu virüs tehlikesine dikkat çeken Braun, " Mutasyonlu virüs sebebiyle virüsün aşıya dayanıklı hale gelmesi söz konusu. O zaman yeni aşılara ihtiyacımız olacak, sonra da tekrar aşılamaya başlamamız gerek" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 100 BİNİ BULABİLİR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, salgında virüsün yayılması engellenmezse günlük vaka sayılarının 100 bini bulabileceğini ifade etmişti.

KISITLAMALAR UZATILDI

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede koronavirüs salgınında üçüncü dalga riskine karşı kısıtlamaların 18 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Merkel, koronavirüsün yeni varyantlarının oluşturduğu risklere vurgu yaparak, "Yeni bir pandemi var. Esasen aynı türde, ancak tamamen farklı özelliklere sahip yeni bir virüs var. Daha uzun süre hastalığa neden olan, önemli ölçüde daha ölümcül ve daha bulaşıcı. Maalesef bu acil durum frenini kullanmamız gerekecek" demişti.

ALMANYA'DA SON DURUM

Ülkede son 24 saatte 17 bin 176 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 772 bin 401'e ulaştı.

Koronavirüs sebebiyle 90 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ülkede toplam can kaybı 75 bin 870'e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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