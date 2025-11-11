Habertürk
        Haberler Dünya Almanya'da mahkeme ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına karar verdi | Dış Haberler

        Almanya'da mahkeme ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına karar verdi

        Almanya'da bir mahkeme, yapay zeka (YZ) uygulamaları tarafından şarkı sözlerinin lisanssız kullanımının Alman telif hakkı yasasını ihlali olduğuna karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:39
        Almanya: ChatGPT lisanssız şarkı sözleri kullanamaz
        Alman telif hakkı kuruluşu GEMA, ABD’li yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yi sanatçıların telif haklarını ihlal etmekle suçlayarak Münih Bölge Mahkemesi’nde şirket aleyhine dava açmıştı.

        Mahkeme, davada GEMA lehine karar vererek, ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına hükmetti.

        OpenAI’nın 9 popüler şarkının telif hakkını ihlal ettiğine de karar veren mahkeme, ChatGPT’nin GEMA ile lisans anlaşması yapılmadıkça GEMA'ya kayıtlı sanatçıların şarkı sözlerini kullanamayacağı kararını verdi.

        Mahkeme ayrıca telif hakkı ihlalinden kaynaklanan her türlü zarardan OpenAI'nin sorumlu olduğuna da hükmetti.

        OpenAI'nin metinleri saklamasını ve modellerinde kullanmasını yasaklayan mahkeme, her iki tarafın davayı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etme talebini ise reddetti.

        Kararın şarkı sözlerinin çok ötesinde etkileri olabilir

        Münih Bölge Mahkemesi’nin, ChatGPT'nin şarkı sözlerini otomatik olarak kullanmasının izinsiz çoğaltma ve dağıtım teşkil ettiği yönündeki GEMA'nın argümanını büyük ölçüde kabul etmesi dikkati çekti.

        ChatGPT şarkı sözleri kullanılarak eğitilirken, GEMA bunu telif hakkı yasası kapsamında şarkı sözlerinin izinsiz kopyalanması olarak değerlendiriyor. GEMA ayrıca, ChatGPT’nin şarkı sözlerini üretmesinin, ek telif hakkı ihlallerine yol açtığını savunuyor.

        GEMA şarkı sözlerinin kullanımına itiraz etmeyerek telif hakkı sahiplerinin yararına lisans ücreti talep etmiş, OpenAI ise bu suçlamayı kabul etmemişti.

        Münih Bölge Mahkemesi’nin söz konusu kararının üst mahkemeye taşınması bekleniyor. Uzmanlar, davanın nihai olarak bu karar paralelinde sonuçlanması halinde şarkı sözlerinin çok ötesinde bir etkiye sahip olabileceğini belirterek, daha fazla dava açılacağı düşünüyorlar.

        Nihai kararın, edebiyat, gazetecilik metinleri, müzik, görsel sanatlar, fotoğrafçılık veya Generative AI için kullanılan diğer tüm eserler için temel oluşturacağı ifade ediliyor.

