Almanya'da mahkeme ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına karar verdi

Alman telif hakkı kuruluşu GEMA, ABD’li yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yi sanatçıların telif haklarını ihlal etmekle suçlayarak Münih Bölge Mahkemesi’nde şirket aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme, davada GEMA lehine karar vererek, ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına hükmetti.

OpenAI’nın 9 popüler şarkının telif hakkını ihlal ettiğine de karar veren mahkeme, ChatGPT’nin GEMA ile lisans anlaşması yapılmadıkça GEMA'ya kayıtlı sanatçıların şarkı sözlerini kullanamayacağı kararını verdi.

Mahkeme ayrıca telif hakkı ihlalinden kaynaklanan her türlü zarardan OpenAI'nin sorumlu olduğuna da hükmetti.

OpenAI'nin metinleri saklamasını ve modellerinde kullanmasını yasaklayan mahkeme, her iki tarafın davayı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etme talebini ise reddetti.

REKLAM

Kararın şarkı sözlerinin çok ötesinde etkileri olabilir

Münih Bölge Mahkemesi’nin, ChatGPT'nin şarkı sözlerini otomatik olarak kullanmasının izinsiz çoğaltma ve dağıtım teşkil ettiği yönündeki GEMA'nın argümanını büyük ölçüde kabul etmesi dikkati çekti.

ChatGPT şarkı sözleri kullanılarak eğitilirken, GEMA bunu telif hakkı yasası kapsamında şarkı sözlerinin izinsiz kopyalanması olarak değerlendiriyor. GEMA ayrıca, ChatGPT’nin şarkı sözlerini üretmesinin, ek telif hakkı ihlallerine yol açtığını savunuyor.