Fotoğraf çekimi sırasında leopar saldırdı! 0:00 / 0:00

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Almanya'da bir fotoğraf çekimi sırasında leoparın saldırısına uğrayan 36 yaşındaki model Jessica Leidolph’un helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Alman DPA haber ajansı, leoparın 48 yaşındaki sahibi hakkında ihmal nedeniyle ağır yaralanmaya sebebiyet vermekten dolayı soruşturma açıldığını duyurdu.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, leoparın saldırısına uğrayan model Jessica Leidolph’un ne için poz verdiği ya da çekimi kimin için yaptığının bilinmediği ifade edildi.

Merkezin sahibi saldırıya ilişkin açıklama yapmazken, emekli gösteri hayvanlarının Game Of Thrones dizisinde ve BMW reklamında kullanılan hayvanlar olduğu ifade edildi.