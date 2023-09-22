Almanya'da Nagelsmann dönemi

Son olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada imzalanan sözleşmenin 31 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Julian Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemizde Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu özel bir şey. Gelecek yıl birbirine sıkı sıkıya bağlı bir takım olacağız." dedi.

Nagelsmann daha önce Leipzig ve Hoffenheim'da da görev yapmıştı.

Almanya, bir sonraki milli arada ABD ve Meksika ile karşılaşacak.

Almanya Futbol Federasyonu, Japonya yenilgisinin ardından Hansi Flick'in görevine son verildiğini duyurmuştu.