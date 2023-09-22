Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Almanya'da Nagelsmann dönemi - Futbol Haberleri

        Almanya'da Nagelsmann dönemi

        Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da Nagelsmann dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

        Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada imzalanan sözleşmenin 31 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

        Julian Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemizde Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu özel bir şey. Gelecek yıl birbirine sıkı sıkıya bağlı bir takım olacağız." dedi.

        Nagelsmann daha önce Leipzig ve Hoffenheim'da da görev yapmıştı.

        Almanya, bir sonraki milli arada ABD ve Meksika ile karşılaşacak.

        Almanya Futbol Federasyonu, Japonya yenilgisinin ardından Hansi Flick'in görevine son verildiğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler