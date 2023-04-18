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Almanya'da sokağı satın alan Türk yolu kapatmakla tehdit etti

Almanya'nın Zweibrücken kentinde bir Türk, sokağı satın aldı ve para vermezlerse bölge sakinlerini yolu kapatmakla tehdit ediyor.

Almanya'da sokağı satın alan Türk yolu kapatmakla tehdit etti
HABERTURK.COM

Bild'de yer alan habere göre Siebenpfeifferstrasse sakinleri bu ayın başlarında posta kutularında bir mesaj buldular. Bölge sakinlerinden Lydia Saam ilk başta bunun gecikmiş bir 1 Nisan şakası olabileceğini düşündüğünü söylese de yaşadıkları tamamen gerçekti.

Zarfsız olarak atılan mektupta Rheinböllen'den Yıldırım S.'nin 21 Temmuz 2022'den bu yana "Siebenpfeifferstraße 1588/11 numaralı parselin yeni sahibi" olduğunu bildiriliyordu.

Habere göre yaklaşık 100 metre uzunluğundaki yol, 1990'lı yılların başında site geliştirilirken oluşturulmuş ve görünüşe göre özel mülkiyette kalmış. Asıl sahibi yol parçasını açık arttırmaya çıkardı ve Yıldırım S. bu özel yolu yaklaşık 2,500 Euro'ya satın aldı.

Yıldırım S. yerel sakinlere, mülklerine ve cadde üzerindeki park yerlerine hala erişebilmek istiyorlarsa caddeyi kendisinden satın almaları 'teklifinde' bulundu. Ancak eğer bu gerçekleşmezse, 3 Mayıs'tan itibaren yolu kapatacağını da vurguladı. Bir fiyat belirtmeyen Yıldırım S, tekliflerin kendisine e-posta ile gönderilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.

Tüm mahalle sakinlerinin en merak ettiği konu "Hunsrück'ten geldiği iddia edilen bir adam nasıl oluyor da Zweibrücken'de bir sokağı satın alıyor ve sonra da yüksek bir fiyata mahalle sakinlerine satmak istiyor?" olurken avukat Sebastian Pick, "Halka açık bir satış olduğu için mülkü herkes satın alabilirdi" diye konuştu.

Siebenpfeifferstrasse sakinleri şimdi Yıldırım S.'nin ültimatomunun sona ereceği 3 Mayıs tarihini bekliyor. Eğer gerçekten caddeyi kapatırsa, Zweibrücken Belediyesi harekete geçeceğini açıkladı.

Yıldırım S, ise Bild'in konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

* Haberin görseli Google Maps'ten servis edilmiştir.

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