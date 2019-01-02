Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya'daki gurbetçilerle ilgili olarak 24 Aralık tarihinde genel yazı yayımladı. Yazıda, 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında Bonn’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda imzalanan protokole istinaden daimi ikamet kavramının yeniden tanımlandığı vurgulandı. Bu çerçevede belirlenen yeni kurallar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.



270 GÜN YERİNE 183 GÜN KURALI



Buna göre, sadece Almanya’dan veya hem Almanya hem de Türkiye’den emekli aylığı alanların daimi ikametinin tespitinde aranan, sigortalının başvuru tarihinden itibaren son bir yıl içinde kesintili olarak 270 gün Türkiye’de bulunması şartı uygulamadan kaldırıldı. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, sadece kesintisiz 183 gün Türkiye’de bulunulması, ikamet yerinin Türkiye olarak kabul edilmesi için yeterli sayılacak. İkamet süresinin kesintiye uğraması halinde 183 günlük süre, talep tarihinden itibaren yeniden başlatılacak. Gurbetçilerin geçici ikamet dönemindeki sağlık harcamaları Almanya tarafından karşılanıyor.



Almanya’daki gurbetçiler, Türkiye’de daimi ikamet döneminde sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T/A 20 formüleri, geçici ikamet döneminde sağlık hizmetinden yararlanabilmek için de T/A 11 formüleri alıp, Türkiye’deki sosyal güvenlik merkezine vermek zorundalar.



YENİ T/A 11 FORMÜLERİ NASIL DÜZENLENECEK?



Bundan sonra Alman hastalık sandıklarınca geçici olarak Türkiye’de bulunacaklar için Türkiye’ye giriş tarihine göre en fazla 183 gün için T/A 11 formüleri düzenlenecek. 183 günlük sürenin belirlenmesinde, gurbetçinin Emniyet Genel Müdürlüğü Programı’nda (EGMP) ya da pasaport kayıtlarında tespit edilecek yurda giriş tarihi esas alınacak. Yapılacak kontrolde formülerdeki sürenin başlangıcı ile yurda giriş tarihinin farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yurda giriş tarihine göre Almanya makamlarından yeni bir T/A 11 formüleri alınacak.



183 GÜNÜN SONUNDA T/A 20 FORMÜLERİ İSTENECEK



Alman hastalık sandıkları tarafından 183 günden daha uzun süreli düzenlenmiş formüler ile sağlık hizmeti verilmeyecek. Gurbetçilerin 183 günden sonra da sağlık yardımı talep etmesi halinde, T/A 20 formüleri getirmesi istenecek. T/A 20 formülerinin ibraz edilememesi veya yeni bir T/A formüleri getirilmesi halinde ise sağlık yardımı karşılanmayacak.



Alman emeklilik kurumu tarafından emekli aylığının Türkiye’de bir banka hesabına gönderilmesi veya SGK aracılığıyla ödenmesi durumunda, son bir yıl içinde kesintisiz 183 gün şartı aranmadan, daimi ikamet yerinin Türkiye olduğu kabul edilecek ve SGK tarafından sağlık hizmeti verilecek.



ALMANYA’YA GİDEN TÜRK VATANDAŞLARINA DA AYNI KURAL UYGULANACAK



T/A 11 formülerinin 183 gün düzenlenmesi kuralı, Türkiye’den Almanya’ya geçici olarak giden 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının aile fertleriyle, emekli aylığı alanlar için de geçerli olacak. Almanya’ya seyahat amacıyla giden Türk vatandaşları 183 güne kadar T/A 11 formüleri düzenleterek, acil bir durumda Almanya’daki anlaşmalı hastanelerden sağlık hizmeti alabilecek. Tedavi bedelini SGK karşılayacak.



BELÇİKA’DAKİ GURBETÇİLERİN SİGORTALILIK BAŞLANGICINDA KURAL DEĞİŞTİ



Belçika’da yaşayan gurbetçilerin sigortalılık başlangıcı konusunda önemli bir değişiklik yapıldı. SGK’nın konuyla ilgili yazısına göre, Belçika ile yapılan yeni anlaşmada Belçika’daki sigortalılık başlangıcının Türkiye’de de başlangıç sayılacağına ilişkin düzenleme yer almıyor. Ancak, yeni anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2018 tarihinden önce Belçika’da çalışmaya başlayanların bu ülkedeki ilk işe giriş tarihi, Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeye devam edilecek. 1 Eylül 2018 tarihinden sonra ilk defa Belçika’da çalışmaya başlayanların bu ülkedeki ilk işe giriş tarihleri ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ