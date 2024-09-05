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        Haberler Ekonomi Otomobil Almanya'dan elektrikli araçlara 465 milyon Euro'luk vergi indirimi - Otomobil Haberleri

        Almanya'dan elektrikli araçlara 465 milyon Euro'luk vergi indirimi

        Almanya'da Bakanlar Kurulu, elektrikli otomobillerin azalan satışlarını hızlandırılmış amortisman uygulamasıyla canlandırmak için vergi indirimini onayladı. Hükümet, vergi indiriminin 2024-2028 arasında hazineye yıllık ortalama 465 milyon Euro'ya mal olunacağını hesaplıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 07:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 07:37
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        Elektrikli araçlara 465 milyon Euro'luk teşvik
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        Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmek için vergi indirimine Bakanlar Kurulunun onay verdiği duyuruldu.

        Alman hükümetinin geçen yıl elektrikli araçlar için yeşil dönüşümüne yönelik teşvikleri sona erdirdikten sonra hazırladığı kanun taslağına göre, şirketler yeni satın aldıkları elektrikli ve nitelikli sıfır emisyonlu araçların değerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını satın aldıkları yıl vergi faturalarından düşebilecek.

        Hükümet, vergi indiriminin 2024-2028 arasında hazineye yıllık ortalama 465 milyon Euro'ya mal olunacağını hesaplıyor.

        Bu ay parlamentoya sunulacak taslakta, şirketlerde elektrikli araç ödeneğinin kullanım sınırı 70 bin Euro'dan 95 bin Euro'ya yükseltildi.

        Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünkü kararlar aynı zamanda Almanya'yı bir e-mobilite merkezi olarak güçlendirmeye yönelik büyüme girişiminin iki önemli tedbirini de hayata geçirmektedir" ifadesini kullandı.

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