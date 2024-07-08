Almanya'dan Fransa seçimlerinde 'sol' zaferinin ardından yorum

Almanya Şansölye Yardımcısı Robert Habeck Fransa'daki seçimlerde solun aşırı sağa karşı kazandığı zaferi memnuniyetle karşıladı ancak Fransa, Avrupa ve Fransız-Alman ilişkileri için önlerinde zorluklar olduğu uyarısında bulundu.

Habeck, Stuttgart'ta yaptığı açıklamada "Her şeyin yolunda gittiğini söyleyemeyiz ve henüz onay kutusunu işaretleyemeyiz. Fransa'da bundan sonra ne olacağına hala çok dikkat etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, sol partilerin beraber çalışmasını olumlu bulduğunu sözlerine ekledi.