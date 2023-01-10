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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kıbrıs meselesinde sadece Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayalı bir çözümü desteklediklerini belirterek, adada iki devletli çözümün söz konusu olamayacağını öne sürdü

Almanya'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı açıklama
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AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olmayacağını savundu.

AA'nın haberine göre; Baerbock ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede, Kıbrıs konusunun ele alındığını aktaran Baerbock, “Almanya, sıkı bir şekilde sizin tarafınızda duruyor. Bir çözüm sadece BM kararlarına dayalı olabilir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Baerbock, Kıbrıs meselesinde sadece Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini vurgulayarak, GKRY'yi yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

İRAN’IN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

İran’daki duruma da değinen Baerbock, İran'da sadece protestolara katıldıkları için 2 kişinin daha idam edildiğini aktararak, “Halkına gözdağı vermek için kendi gençliğini katleden bir rejimin geleceği yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, İran’ın kendi halkına yönelik acımasızca baskı yapmasının ve 2 kişinin idam edilmesinin sonuçsuz kalmayacağını açıkça ifade etmek için İran’ın Berlin Büyükelçisi'nin bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

"BREZİLYA HALKIYLA VE KURUMLARIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskın düzenlemesiyle ilgili de Baerbock, bunun Brezilya demokrasisinin kalbine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, saldırıyı kınadığını söyledi.

“Dünyanın neresinde olursa olsun demokrasilere saldırılırsa, bu her zaman özgürlüğümüze ve değerlerimize yönelik bir saldırıdır." diyen Baerbock, bundan ötürü özgür ve adil seçimlerde yeni hükümeti seçen Brezilya halkıyla ve kurumlarıyla dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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