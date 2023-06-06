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Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize açıklaması

Schengen vizesiyle ilgili başlayan tartışmalar sonrası Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu. Bakanlık Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi başvurusunun onaylandığını söyledi.

Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

BBC Türkçe’nin sorularına yazılı yanıt veren bir Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaştığı verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiği belirtildi.

2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.

RET ORANLARI NE DURUMDA?

G&ouml;rsel: Shutterstock
Görsel: Shutterstock

Almanya, birkaç yıldır yaşanan Schengen vizesiyle ilgili tartışmalarda sık sık gündeme geliyor.

Alman medyasında daha önce çıkan haberlerde Almanya temsilciliklerine Türkiye’den yapılan vize başvurularında ret oranlarının yüzde 20’lere ulaştığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesine dair paylaştığı yıllık istatistiklerde de Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının arttığı görülüyor.

Bu verilere göre, 2017’de Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 6,5’i reddedilirken, 2022’ye gelindiğinde bu oran yüzde 15,7’ye çıkıyor.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ise ret oranı 2022’de yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda.

Alman medyasında paylaşılan istatistiklerde bu oranın 2014 yılında yüzde 6 civarında olduğu belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'SORUNU ÇÖZECEĞİZ' MESAJINI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs’ta TOBB 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" demişti.

'VİZE BAŞVURULARI DURDURULDU' İDDİALARINA YANIT

G&ouml;rsel: Shutterstock
Görsel: Shutterstock

Geçtiğimiz haftalarda ise sosyal medyada ortaya atılan iddialarda ise Schengen başvurularının Temmuz ayı sonuna kadar durdurulduğu öne sürülmüştü.

Almanya Büyükelçiliği, bu iddialara ilişkin Habertürk'ten Merve Elmacı'nın sorusunu yanıtlamıştı. Büyükelçililk açıklamasında 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri anımsattı ve o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizmişti.

Açıklamada, şu anda randevu alırken bekleme süresinin uzun olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Bu durumun başvuru sahipleri üzerinde yarattığı büyük yükün farkındayız. Vize ofisimiz her gün mümkün olan en fazla sayıda randevu vermekte, ancak talep kapasitenin çok üzerindedir" ifadeleri kullanılmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya depremzedelerin "hızlı bir şekilde" üç aylık vize almasının sağlanacağını ve ülkedeki akrabalarının yanına gelebileceğini açıklamıştı.

"7 BİNE YAKIN TÜRK VATANDAŞINA DEPREMZEDE VİZESİ VERİLDİ"

G&ouml;rsel: iStock
Görsel: iStock

Son olarak Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser, Nisan ayı başında yaptığı açıklamada 6 bin 500'den fazlası Türk depremzedelere olmak üzere 7 bin 652 kişiye 90 günlük deprem vizesi verildiğini bildirmişti.

Büyükelçilik tarafından Habertürk'e yapılan yazılı açıklamada da yaşanan korkunç deprem felaketinden sonra bile, Türk ve Suriye vatandaşlarının Almanya'ya giriş için hala geçerli bir vizeye ihtiyacı olduğu ve depremzede vizesi uygulamasının yarattığı yoğunluktan bahsedilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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