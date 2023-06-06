Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize açıklaması

2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.

BBC Türkçe’nin sorularına yazılı yanıt veren bir Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaştığı verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs’ta TOBB 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" demişti.

Alman medyasında paylaşılan istatistiklerde bu oranın 2014 yılında yüzde 6 civarında olduğu belirtiliyor.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ise ret oranı 2022’de yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda.

Bu verilere göre, 2017’de Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 6,5’i reddedilirken, 2022’ye gelindiğinde bu oran yüzde 15,7’ye çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesine dair paylaştığı yıllık istatistiklerde de Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının arttığı görülüyor.

Alman medyasında daha önce çıkan haberlerde Almanya temsilciliklerine Türkiye’den yapılan vize başvurularında ret oranlarının yüzde 20’lere ulaştığı belirtilmişti.

Almanya, birkaç yıldır yaşanan Schengen vizesiyle ilgili tartışmalarda sık sık gündeme geliyor.

'VİZE BAŞVURULARI DURDURULDU' İDDİALARINA YANIT

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Geçtiğimiz haftalarda ise sosyal medyada ortaya atılan iddialarda ise Schengen başvurularının Temmuz ayı sonuna kadar durdurulduğu öne sürülmüştü.

Almanya Büyükelçiliği, bu iddialara ilişkin Habertürk'ten Merve Elmacı'nın sorusunu yanıtlamıştı. Büyükelçililk açıklamasında 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri anımsattı ve o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizmişti.

Açıklamada, şu anda randevu alırken bekleme süresinin uzun olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Bu durumun başvuru sahipleri üzerinde yarattığı büyük yükün farkındayız. Vize ofisimiz her gün mümkün olan en fazla sayıda randevu vermekte, ancak talep kapasitenin çok üzerindedir" ifadeleri kullanılmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya depremzedelerin "hızlı bir şekilde" üç aylık vize almasının sağlanacağını ve ülkedeki akrabalarının yanına gelebileceğini açıklamıştı.