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Almanya'dan WhatsApp'ın veri işlemesine yasak

Hamburg DPA, WhatsApp'ın yeni kullanım şartlarının illegal olduğu görüşüne vardı. Kullanıcıların verilerini işlemesine yasak getirdi

Almanya'dan WhatsApp'ın veri işlemesine yasak

Almanya'nın önde gelen veri koruma regülatörlerinden Hamburg DPA, sosyal medya platformu Facebook'un iştiraki olan WhatsApp'ın kullancılarının kişisel bilgilerini işlemesini yasakladı.

Hamburg DPA, Facebook'ın verileri işlemeye dayanak gösterdiği WhatsApp'ın yeni kullanım şartlarının illegal olduğu görüşüne vardı.

Hamburg DPA'dan Johannes Caspar yaptığı açıklamada, getirilen yasağın milyonlarca WhatsApp kullanıcısının hak ve özgürlüklerini güvenceye almayı amaçladığını belirtti.

'15 MAYIS'TA KİMSENİN HESABI SİLİNMEYECEK'

Öte yandan WhatsApp’ın Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncellemeyle ilgili geri sayım sürüyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili olarak yapılan son duyuruda, "Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiç kimsenin hesabı silinmeyecek veya WhatsApp'ın işlevselliğini kaybetmeyecek" denildi.


Duyuruda, 15 Mayıs'tan sonra bir süre daha kullanıcılara hatırlatma yapılacağı ve birkaç haftalık bir sürenin ardından, bu hatırlatmanın kalıcı hale geleceği ve de güncellemeyi kabul etmeyenlerin WhatApp işlevlerinin sınırlandırılacağı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kalıcı bir hatırlatıcı aldıktan sonra, güncellemeleri kabul edene kadar WhatsApp'ta sınırlı işlevsellikle karşılaşacaksınız.
Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak yine de gelen telefon aramalarını ve video aramalarını cevaplayabileceksiniz. Etkinleştirilmiş bildirimleriniz varsa, bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir telefonu veya video aramasını geri aramak için bunlara dokunabilirsiniz.
Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramaları veya bildirimleri alamayacaksınız ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak."

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