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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: INSTEX yakında faaliyete geçebilir

Reuters

Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarından etkilenmeden İran'la ticaret yapabilmesine olanak sağlayacak INSTEX mekanizması için son viraja girildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yeni bir tür mekanizma, bu nedenle faaliyete geçmesi kolay değil. Ancak tüm resmi gereklilikler yerine getirildi, bu nedenle yakın gelecekte kullanmaya hazır olacağımızı varsayıyorum" dedi

AB iran

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran yaptırımlarına rağmen Avrupa ülkelerinin İran ile ticaret yapabilmesine imkan verecek INSTEX  adlı mekanizma için tüm resmi şartların yerine getirildiğini ve yakında faaliyete geçebileceğini belirtti. Maas, İran nükleer anlaşmasını kurtarma ve artan ABD-İran  gerginliğini yatıştırma çabaları kapsamında İran Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile  görüşmek için İran'a gitti. Maas bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir tür  mekanizma, bu nedenle faaliyete geçmesi kolay değil. Ancak tüm  resmi gereklilikler yerine getirildi, bu nedenle yakın gelecekte  kullanmaya hazır olacağımızı varsayıyorum" dedi.

İRAN TAMAMEN KARŞILAMIYOR

Washington'un İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Fransa, İngiltere ve Almanya en azından İran  ekonomisinin bir kısmını ABD yaptırımlarından korumak ve nükleer  anlaşmayı ayakta tutmak amacıyla INSTEX adında bir mekanizma
kurmuşlardı. Üç Avrupa Birliği üyesi, INSTEX'in Paris merkezli Mali  Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen yasal finansman için  normları karşılamasını istiyorlar ancak İran henüz bu normları  tamamen karşılamıyor.  Maas Tahran'a gitmeden önce hafta sonunda Irak'ta yaptığı  açıklamada Avrupalıların İran ile nükleer anlaşmayı sürdürmenin  faydalı olacağına inandıklarını söyleyerek, İran ile çatışmanın  Orta Doğu'nün tamamını için yaratacağı tehlikeler konusunda  uyarıda bulundu.

DİĞER 5 ÜLKE KATILMADI

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran  Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, nükleer anlaşmaya  hâlâ taraf olan Avrupalı ülkeleri anlaşmayı kurtaramadıkları için eleştirdi.  ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini geçen yıl nükleer  anlaşmadan çekti. Ancak İran ile anlaşmaya taraf diğer 5 ülke  anlaşmadan çıkmadı.  Mousavi, "Şu ana kadar Avrupalılardan İran'ın çıkarlarını  güvence altına almak için pratik ve somut adımlar görmedik.  Tahran, nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir konuyu  görüşmeyecek" dedi.

PETRO KİMYA ŞİRKETİNE YAPTIRIM

Öte yandan ABD Cuma günü İran'ın en büyük petrokimya  şirketine Devrim Muhafızları'nı dolaylı olarak desteklediği gerekçesiyle yaptırım getirdi. Analistler İran ordusuna yönelik gelirleri kesmeyi amaçlayan bu adımı sembolik olarak
nitelendirdi.

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