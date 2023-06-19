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Almanya göç yasasında reforma gidiyor: Yasa bu hafta parlamentoda oylanacak

Almanya, yeni göç yasasında reforma gidiyor. Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, yasada değişikliğe gidilmesi konusunda uzlaştı. Tasarıya göre Almanya'ya turist vizesiyle gelenler bir iş bulmaları durumunda ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek. Yasanın son hali bu hafta içinde Federal Meclis'te oylanacak.

Almanya göç yasasında reforma gidiyor: Yasa bu hafta parlamentoda oylanacak
HABERTURK.COM / AA

Almanya'da vasıflı işçilerin ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa değişikliği bu hafta parlamentoda görüşülecek.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) parlamento grup başkanları Katja Mast, Irene Mihalic ve Johannes Vogel, yaptıkları açıklamada yasa tasarısının bu hafta mecliste oylanacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulu 29 Mart'ta, Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan yasa tasarını kabul ederek meclise sevk etmişti.

Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nda yapılacak değişiklikle Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenilecek asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 avroya düşürüldü.

29 Mart itibariyle iltica başvurusunda bulunmuş kişiler, iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olabilecek.

Almanya'ya turist vizesiyle gelenler bir iş bulmaları durumunda ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yasa tasarısının vasıflı işgücünün güvence altına alınmasına önemli bir katkısı olacağını belirtti.

Alman hükümeti, bu düzenlemelerle yılda ek 75 bin iş gücünün ülkeye kazandırılmasını hedefliyor. Yeni göç yasasında "Fırsat Kartı" denilen düzenlemeyle bir puanlama sistemi çerçevesinde yabancı iş gücünün iş aramak için Almanya'ya gelmesi de kolaylaştırılıyor. Meslek diploması ve deneyimi bulunan nitelikli iş gücü, diplomasının Almanya tarafından tanınmasını beklemeden Almanya'ya gelebilecek. İyi eğitimli nitelikli iş gücünün sadece eğitimini aldığı meslekte değil, benzer alanlarda da çalışması mümkün olacak.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de açıklamasında "Bu, refahımızı güvence altına almak, bir iş merkezi olarak güçlü bir Almanya ve modern göç ülkesi için çok iyi bir haber. Bu şekilde, yerli potansiyelden daha iyi yararlanmamızı ve ekonomimizin yıllardır acilen ihtiyaç duyduğu vasıflı işçileri ülkeye getirmeyi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Faeser, nitelikli işçilerin hızlı bir şekilde Almanya'ya gelebilmelerini ve işe başlayabilmelerini istediklerini belirterek, "Bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. Eğer insanlar mesleki deneyimlerini ya da kişisel potansiyellerini beraberlerinde getirirlerse, iş piyasamızda bir yer edinmelerini mümkün kılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hasta ve yaşlı bakımı, sıhhi tesisat, diş sağlığı, inşaat ve altyapı mühendisliği ile inşaat malzemesi üretiminde acil nitelikli personele ihtiyaç duyuluyor.

Fotoğraf: AA

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