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Almanya - Japonya | CANLI YAYIN

Almanya - Japonya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Son Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Almanya, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Tarihin en çok final oynayan ekibi olan Panzerler, Hansi Flick yönetiminde yenilenen kadrosuyla başarı hedefliyor

Almanya Japonya maçı CANLI İZLE! Dünya Kupası Almanya Japonya maçı canlı yayın TRT 1 HD linki! - Almanya Japonya maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 16.00
HAKEM: Ivan Barton (Slovenya)
STAT: Uluslararası Halife Stadı
YAYIN: TRT 1

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ALMANYA: Neuer, Schlotterbeck, Rüdiger, Süle, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Müller, Musiala, Havertz

JAPONYA: Gonda, Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda

Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

LEROY SANE YOK

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

ALMANYA'NIN KUPAYA KATILMA SERÜVENİ

Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
Almanya 10 9 - 1 36 4 32 27
Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 12 18
Romanya 10 5 2 3 13 8 5 17
Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12
İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9
Liechenstein
10 - 1 9 2 34 -32 1

PANZERLERİN KUPA GEÇMİŞİ

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.

Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü.

Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Üçüncü

1938 - İlk tur

1954 - Şampiyon

1958 - Dördüncü

1962 - Çeyrek final

1966 - İkinci

1970 - Üçüncü

1974 - Şampiyon

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - İkinci

1986 - İkinci

1990 - Şampiyon

1994 - Çeyrek final

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci

2006 - Üçüncü

2010 - Üçüncü

2014 - Şampiyon

2018 - Grup aşaması

JAPONYA ÜST ÜSTE YEDİNCİ KEZ KUPADA

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Japonya Milli Futbol Takımı, tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele ediyor.

Teknik direktörlüğünü Hajime Mariyasu'nun üstlendiği Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar ile mücadele etti.

Grupta 8'de 8 yapan Japonya, 24 puanla lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

Üçüncü turda Suudi Arabistan, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile karşı karşıya gelen "Samuray Mavisi", 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 22 puanla ikinci sırada yer aldı ve Katar'ın yolunu tuttu.

Elemelerde 58 kez fileleri havalandıran Japonya, kalesinde ise 6 gole izin verdi.

BİRİNCİ TUR

Takım O G B M A Y Av P
Japonya 8 8 - - 46 2 44 24
Tacikistan 8 4 1 3 14 12 2 13
Kırgızistan 8 3 1 4 19 12 7 10
Moğolistan 8 2 - 6 3 27 -24 6
Myanmar 8 2 - 6 6 35 -29 6

İKİNCİ TUR

Takım O G B M A Y Av P
Suudi Arabistan 10 7 2 1 12 6 6 23
Japonya 10 7 1 2 12 4 8 22
Avustralya 10 4 3 3 15 9 6 15
Umman 10 4 2 4 11 10 1 14
Çin 10 1 3 6 9 19 -10 6
Vietnam 10 1 1 8 8 19 -11 4

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

1998'den bu yana tüm Dünya kupalarına katılan Japonya, Katar 2022'ye de renk katmaya çalışacak.

Teknik direktör Mariyasu'nun turnuvada en büyük kozu, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncuların sayısının çokluğu olacak.

Kalede Eiji Kawashima'nın tecrübesine güvenen Japonya, savunmada Takehiro Tomiyasu, orta sahada Daichi Kamada ve hücumda Takefusa Kubo gibi önemli oyuncularla organizasyonda başarı için ter dökecek.

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 21 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 5'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. "Samuray Mavisi", Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.

Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Almanya ile Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada atılan yedi gol de karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi (Almanya 3-0 Japonya, Almanya 2-2 Japonya).
  • Dünya Kupası'nı en fazla kazanan iki Avrupa ülkesinden biri olan Almanya (4; İtalya ile eşit), Brezilya'ya (5) ait olan rekoru egale etmek istiyor.
  • Almanya, Dünya Kupası tarihinde Brezilya'nın ardından 20 turnuvada boy gösteren ikinci ülke olacak. Panzerler, en son 1950 Dünya Kupası'nı kaçırırken o dönemden bu yana sadece 2018'de gruptan çıkamadı.
  • Dünya Kupası'nın son beş turnuvasında en fazla yarı final oynayan ülke Almanya (4).
  • Almanya, ev sahibi Katar haricinde 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkını en erken elde eden ülkeydi (11 Ekim 2021). Eleme aşamasında çıktığı 10 maçın dokuzunu kazanan Panzerler'den (1M, 36 gol) daha fazla gol sevinci yaşayan tek ülke İngiltere'ydi (39).

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