Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Almanya Milli Takımı kaybettiği itibarını geri kazanmak istiyor!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası yaklaşırken turnuvada ev sahipliği yapacak Almanya eski günlerine dönmeyi umuyor. Teknik Direktör Hansi Flick'in eleme maçlarında genç oyunculardan iyi bir iskelet kuracağı belirtiliyor

Almanya Milli Takımı kaybettiği itibarını geri kazanmak istiyor!
HABERTURK.COM

Turnuva Almanya için bu hafta Cumartesi günü Mainz'de Peru'ya ve üç gün sonra Köln'de Belçika'ya karşı oynanan hazırlık maçlarıyla başlıyor.

İki Dünya Kupası fiyaskosu ve aradaki kötü bir performans, Almanya için gurur verici bir mirasa zarar verdi. Dört kez Dünya Kupası kazanmış Almanya artık rakiplerini korkutmuyor.

Alman Futbol Federasyonu, Euro 2024'e ev sahipliği yapmadan önce bunu değiştirmek istiyor.

Federasyon, teknik direktör Hansi Flick'e 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk turdan elenmesinin ardından takıma liderlik etmesi için bir şans daha verdi. Ayrıca, başarılı bir dönem olmasını umduğu şeyi denetlemesi için eski Alman forvet ve teknik direktör Rudi Voller'i sportif direktör olarak getirdi.

Flick, kadrosunu yetenekli henüz denenmemiş 21 yaş altı oyunculardan oluşan bir temel üzerine kurarak, gençlere odaklanarak daha fazla başarı olacağına inanıyor. Flick, Peru ve Belçika'ya karşı oynanacak maçlar için genç oyuncuları çağırırken, diğerlerinin yanı sıra Müller, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Antonio Rüdiger ve Marco Reus gibi tecrübeli yıldızları dışarıda bıraktı.

Flick, bu konu hakkında "Gelecek yıl hangi oyuncuların Avrupa Şampiyonası'nda yer alma potansiyeline sahip olduğunu görmek için bu yola girdik" dedi.

Özellikle de Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından kadroya dahil edilen Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Florian Wirtz'in Alman Milli Takımı'nın yeni yıldızı olacağı düşünülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık krizi!
FUTBOL Fenerbahçe'de sakatlık krizi!
Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl kararı! Pazarlıklar başlıyor
FUTBOL Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl kararı!
İstenmeyen adam Dele Alli: 2.2 milyon Euro'luk hayal kırıklığı
FUTBOL İstenmeyen adam Dele Alli!
Galatasaray, tarihi performansıyla Avrupa'nın zirvesinde!
FUTBOL Cimbom, Avrupa'nın en iyisi!
Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!
FUTBOL Brezilya basınından çarpıcı iddia!
Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Galatasaray'a flaş gönderme: "Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"
FUTBOL "Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"
Dries Mertens'in dönüş tarihi belli oldu!
FUTBOL Dönüş tarihi belli oldu!
Jose Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i transfer etmek istiyor!
FUTBOL Arteta'dan sonra Mourinho!
İspanya ekipleri, Arda Güler'in peşinde
FUTBOL İspanya, Arda'nın peşinde
Şampiyonlar Ligi İstanbul havalimanında sergileniyor!
FUTBOL Şampiyonlar Ligi sergisi İstanbul'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.