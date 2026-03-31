Leroy Sane'ye büyük şok! Almanya - Gana maçında yuhalandı

SANE DÜNYA KUPASI KADROSUNA ÇAĞIRILACAK MI?

Leroy Sane, sizin için Dünya Kupası adayı mı? İki hazırlık maçında yeni bilgiler edindiniz; şimdi karar verdiniz mi?

Julian Nagelsmann: "Maça başlamadan önce de söylemiştim, İsviçre'ye karşı oynadığı gibi oynamak yeterli değil. Bugün oyuna girip iyi oynadı, sorun yok. Leroy, sağlıklı olduğu sürece kadroda olur; bazı oyuncuların ise kendini göstermesi gerekiyor. Antrenmanda çok çalışan ve hak eden oyuncularımız var; bu tüm takımlar için geçerli."