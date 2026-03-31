Leroy Sane'ye büyük şok! Almanya - Gana maçında yuhalandı
2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren ve Gana ile hazırlık maçında karşılaşan Almanya Milli Takımı'nda 78. dakikada oyuna girmesiyle birlikte 88'de asist yapan Leroy Sane, son haftalardaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisine maruz kaldı.
Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alması tartışmalara yol açan Leroy Sane ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TARAFTARLARDAN PROTESTO
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Gana ile oynanan hazırlık maçında 78. dakikada oyuna girerken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
OYUNA GİRDİ VE ASİST YAPTI
78. dakikada oyuna dahil olan Sane, 88. dakikada ise Deniz Undav'ın attığı golün asistini yaptı ve 2-1'lik galibiyette pay sahibi oldu.
"YUHALANMASI HİÇ DOĞRU DEĞİL"
Alexander Nübel: "Leroy Sane'nin yuhalanması saçmalık. Ne amaçlandığını bilmiyorum. Biz ulus olarak ABD'ye kenetlenmiş bir şekilde gitmek istiyoruz, bölünmüş vaziyette değil. Dolayısıyla Sane'nin yuhalanması hiç doğru değil."
"HERKESE DESTEK OLMALIYIZ"
Deniz Undav: "Adımı haykıran taraftarlara teşekkür ederim. Bu beni mutlu etti ancak bir dahaki seferi umarım Leroy Sane'yi yuhalamazlar. Bu çok yazık oldu. Leroy da benim ve diğer tüm oyuncular gibi takımın bir parçası. Herkese destek olmalıyız."
"ADİL DEĞİL"
Julian Nagelsmann: "Henüz topa ilk dokunuşunu bile yapmadan onu yuhalamek bence adil değil."
SANE DÜNYA KUPASI KADROSUNA ÇAĞIRILACAK MI?
Leroy Sane, sizin için Dünya Kupası adayı mı? İki hazırlık maçında yeni bilgiler edindiniz; şimdi karar verdiniz mi?
Julian Nagelsmann: "Maça başlamadan önce de söylemiştim, İsviçre'ye karşı oynadığı gibi oynamak yeterli değil. Bugün oyuna girip iyi oynadı, sorun yok. Leroy, sağlıklı olduğu sürece kadroda olur; bazı oyuncuların ise kendini göstermesi gerekiyor. Antrenmanda çok çalışan ve hak eden oyuncularımız var; bu tüm takımlar için geçerli."