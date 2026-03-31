        Haberler Spor Futbol Leroy Sane'ye büyük şok! Almanya - Gana maçında yuhalandı - Futbol Haberleri

        Leroy Sane'ye büyük şok! Almanya - Gana maçında yuhalandı

        2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren ve Gana ile hazırlık maçında karşılaşan Almanya Milli Takımı'nda 78. dakikada oyuna girmesiyle birlikte 88'de asist yapan Leroy Sane, son haftalardaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisine maruz kaldı.

        Giriş: 31.03.2026 - 10:46
        Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alması tartışmalara yol açan Leroy Sane ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

        TARAFTARLARDAN PROTESTO

        30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Gana ile oynanan hazırlık maçında 78. dakikada oyuna girerken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

        OYUNA GİRDİ VE ASİST YAPTI

        78. dakikada oyuna dahil olan Sane, 88. dakikada ise Deniz Undav'ın attığı golün asistini yaptı ve 2-1'lik galibiyette pay sahibi oldu.

        "YUHALANMASI HİÇ DOĞRU DEĞİL"

        Alexander Nübel: "Leroy Sane'nin yuhalanması saçmalık. Ne amaçlandığını bilmiyorum. Biz ulus olarak ABD'ye kenetlenmiş bir şekilde gitmek istiyoruz, bölünmüş vaziyette değil. Dolayısıyla Sane'nin yuhalanması hiç doğru değil."

        "HERKESE DESTEK OLMALIYIZ"

        Deniz Undav: "Adımı haykıran taraftarlara teşekkür ederim. Bu beni mutlu etti ancak bir dahaki seferi umarım Leroy Sane'yi yuhalamazlar. Bu çok yazık oldu. Leroy da benim ve diğer tüm oyuncular gibi takımın bir parçası. Herkese destek olmalıyız."

        "ADİL DEĞİL"

        Julian Nagelsmann: "Henüz topa ilk dokunuşunu bile yapmadan onu yuhalamek bence adil değil."

        SANE DÜNYA KUPASI KADROSUNA ÇAĞIRILACAK MI?

        Leroy Sane, sizin için Dünya Kupası adayı mı? İki hazırlık maçında yeni bilgiler edindiniz; şimdi karar verdiniz mi?

        Julian Nagelsmann: "Maça başlamadan önce de söylemiştim, İsviçre'ye karşı oynadığı gibi oynamak yeterli değil. Bugün oyuna girip iyi oynadı, sorun yok. Leroy, sağlıklı olduğu sürece kadroda olur; bazı oyuncuların ise kendini göstermesi gerekiyor. Antrenmanda çok çalışan ve hak eden oyuncularımız var; bu tüm takımlar için geçerli."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik