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Almanya'nın Köln şehrinde Cuma günleri ezan okunabilecek

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini bildirdi

Almanya'nın Köln şehrinde Cuma günleri ezan okunabilecek
AA

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, bu yönde gelen talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı.

Anayasal olarak korunan din özgürlüğüne atıfta bulunan Reker, söz konusu projenin, "dinin karşılıklı kabulünün bir işareti" olduğunu belirtti.

Reker, "Müslüman hemşehrilerimiz, şehrimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehrimizde kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Köln'de okunacak cuma ezanıyla ilgili bazı kurallar da belirlendi.

Buna göre, ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Hoparlörle dışarı verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak.

Ezan okunan her camide, çevreden gelen soruları yanıtlamak ve olası şikayetleri değerlendirmek üzere sorumlu bir kişi bulundurulacak.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de bulunuyor.

Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.

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