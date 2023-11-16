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        Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

        A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maçı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:46
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        Almanya maçına Polonyalı hakem
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        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya-Türkiye maçını, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik, maçın VAR hakemleri olacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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