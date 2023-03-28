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Almanya, Ukrayna'ya 18 Leopard 2 tankı gönderdi

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2 tankı gönderdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında ana muharebe tanklarının Ukrayna askerlerinin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildiği belirtildi.

Almanya, Ukrayna'ya 18 Leopard 2 tankı gönderdi
BBC TÜRKÇE
Leopard 2 Getty Images
Leopard 2 (arşiv)

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2 tankı gönderdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ana muharebe tanklarının Ukrayna askerlerinin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildiği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı, Boris Pistorius, bu tankların cephede "belirleyici bir katkıda bulunacağından" emin olduğunu söyledi.

Pistorius, "Söz verdiğimiz gibi tankları Ukraynalı dostlarımıza zamanında teslim ettik" dedi.

120 milimetrelik top mermisi kullanan, çok katmanlı kompozit zırhlı Leopard 2'ler NATO ülkeleri tarafından üretilen en iyi tanklardan biri kabul ediliyor.

Rus T-90 tanklarına karşı geliştirilen Leopard 2'lerin, Batı'da üretilen diğer tanklara kıyasla bakımının daha kolay olduğu ve daha az yakıt tükettiği belirtiliyor.

Leopard 2BBC

Avrupa ülkelerinde halen yaklaşık 2 bin Leopard 2'nin kullanımda olduğu tahmin ediliyor.

Almanya, başlangıçta gönülsüz davrandıktan sonra Ocak'ta Ukrayna'ya bu tankları göndermeyi kabul etmiş, hatta başka ülkelerin de bunu yapmasına onay vermişti.

Alman yasaları uyarınca, Berlin'in ellerinde Leopard 2 bulunan ülkelerin üçüncü ülkelere bu tankların sevkiyatını onaylaması gerekiyor.

Challenger 2 Getty Images
Challenger 2

Bu arada Ukraynalı yetkililer, İngiltere'nin gönderdiği Challenger 2 tanklarının Ukrayna'ya ulaştığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Facebook hesabında tankların fotoğrafını paylaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tank sevkiyatı konusunda açıklama yapmadı ancak Ukraynalı personelin eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüğünü doğruladı.

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