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Almanya ve Fransa'da nefes nefese şampiyonluk yarışı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya ve Fransa'da şampiyonluk heyecanı son haftalara taşındı

Almanya ve Fransa'da nefes nefese şampiyonluk yarışı
AA

İngiltere, İtalya ve İspanya'da bu sezonun şampiyonları belli olurken, Almanya ile Fransa'da zirvenin sahipleri son haftalara kaldı.

İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Napoli ve İspanya'da Barcelona mutlu sona ulaşırken Almanya'da Borussia Dortmund son haftaya, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) kalan iki haftaya en güçlü şampiyonluk adayı olarak girdi.

Fransa'da 37. hafta, Almanya'da ise son hafta maçları, yarın yapılacak. Karşılaşmalar, Almanya'da TSİ 16.30, Fransa'da TSİ 22.00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND SON HAFTAYA LİDER GİRDİ

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, son haftaya 70 puanla ilk sırada girdi.

Bayern Münih, Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde inişli çıkışlı performans sergilediği ligin 33. haftasında Leipzig'e 3-1 yenilerek 68 puanda kaldı ve son hafta öncesi liderliği rakibine kaptırdı.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Augsburg'u 3-0 yenerek zirveyi ele geçiren Alman Edin Terzic teknik direktörlüğündeki Borussia Dortmund ise Bundesliga'nın 34. haftasında 45 puanla 9. sırada bulunan ve iddiası kalmayan Mainz 05'i konuk edecek. Ev sahibi takım, galip gelmesi veya Bayern Münih'in puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Münih ekibi ise 42 puanla 10. basamakta bulunan ligin diğer bir iddiasız takımı Köln'e konuk olacak. Gol averajında rakibine karşı 53'e 39 üstünlüğe sahip Bayern Münih, şampiyon olabilmek için galip gelip Borussia Dortmund'un puan kaybını bekleyecek.

DORTMUND, MÜNİH'İN 10 YILLIK SERİSİNE SON VEREBİLİR

Bundesliga'da Borussia Dortmund'un şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun ardından Bayern Münih hegemonyası yaşandı.

Borussia Dortmund, şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde Bundesliga'da son 10 sezondur zafere ulaşan Bavyera ekibinin serisine son verecek.

Tarihi 1963'e dayanan Bundesliga'da Borussia Dortmund 6'ncı, Bayern Münih ise 32'nci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

PSG'YE BİR PUAN YETECEK

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon PSG, 84 puanla son iki haftaya lider girdi.

En yakın rakibi Lens'ın 6 puan önünde bulunan Fransız Christophe Galtier yönetimindeki PSG'ye, 37. haftada Strasbourg deplasmanında alınacak bir puan, şampiyonluk için yetecek. Başkent ekibi, Lens'ın puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğunu ilan edecek.

Fransız çalıştırıcı Franck Haise ile bu sezon beklentilerin üzerine çıkan Lens ise ligden düşmesi kesinleşen Ajaccio'yu ağırlayacak. PSG, son iki haftada kaybetse bile rakibinden 16 gol averajı geride bulunan Lens'ın maçlarını kazanıp bu farkı kapatması gerekecek.

PSG, LİGUE 1 REKORUNU KIRMA PEŞİNDE

PSG, mutlu sona ulaşması halinde Ligue 1'de en çok şampiyonluk yaşayan takım olacak.

Bu unvanı 10'ar kezle Saint-Etienne ile paylaşan Paris ekibi, şampiyon olması halinde rakibini geride bırakacak.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, 10 şampiyonluğunun 8'ini geride kalan 10 sezonda yaşadı.

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