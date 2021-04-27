2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, anne olmak için gün sayıyor.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Almeda Abazi, önceki gün Instagram hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.