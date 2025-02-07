Almila Ada, nişanlandı
Oyuncu Almila Ada'nın, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandığı öğrenildi
Almila Ada, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandı. Çift, ailelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Evlilik yolundaki çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti. Oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine; "Evet" yanıtını vermişti.
Almila Ada; 'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol aldı.