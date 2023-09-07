Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Alneo ve Koalay'dan iş ortaklığı - Girişimcilik Haberleri

        Alneo ve Koalay'dan iş ortaklığı

        Fintek girişim kurucusu Insha Ventures tarafından geliştirilen cep POS çözümü Alneo, Koalay ile iş birliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre Alneo, bu iş birliği sayesinde kullanıcılara kasko işlemlerini tamamlama fırsatı sunacak ve çeşitli avantajlar sağlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alneo ve Koalay'dan iş ortaklığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Fintek girişim kurucusu Insha Ventures’ın cep POS çözümü Alneo, sigorta şirketlerinin sunduğu kasko ve trafik sigortası tekliflerini, poliçe tutarlarını ve poliçe kapsamlarını kısa bir süre içerisinde tarayarak karşılaştıran Koalay ile iş birliği yaptı. Insha Ventures'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yapılan iş birliğiyle Alneo’nun üye işyerleri, kasko işlemlerini koalay.com üzerinden tamamladıktan sonra belirli kademelerde 2.000 TL’ye varan hediye çeki kazanacak.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şunları söyledi: “Insha Ventures olarak tüm markalarımızla, kurumlar, KOBİ'ler ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda cep POS çözümümüz Alneo ile sigorta sektörünün avantajlı oyuncularından biri olan Koalay ile güçlerimizi birleştirerek, kullanıcılarımızın finansal gereksinimlerini daha da kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

        REKLAM

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alneo Satış ve Büyüme Direktörü Zehra Aksoy da şu açıklamayı yaptı: “Alneo olarak 30 binden fazla üye işyerimizle Türkiye'nin öncü cep POS çözümlerinden biriyiz ve bu alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Koalay iş birliği ile daha da güçleniyoruz. Koalay.com, sigorta şirketlerinin kasko tekliflerini, poliçe detaylarını anında karşılaştırma ve sunma kabiliyeti ile öne çıkıyor. İşte bu noktada Alneo üye işyerleri, koalay.com üzerinden gerçekleştirecekleri kasko işlemlerinde hediye çekleri kazanma fırsatı yakalıyor. Alneo olarak ekosistemimize yeni kolaylıklar ve fırsatlar eklemeye devam ederek hem kullanıcılarımızın hem de iş ortaklarımızın yanında olacağız.”

        Koalay.com Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çetinkaya ise değerlendirmesinde, "Müşteri odaklı felsefemiz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı noktada ve anda, onlara sunmak amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ilgili mevzuat çerçevesinde iş birlikleri yapıyoruz. Bu iş birliğimizde Koalay ve Alneo müşterileri için güzel bir kampanya çalışması yaptık. Kullanıcılarımıza değer katan bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!