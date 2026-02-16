Adalet Bakanı Akın Gürlek "Alo adalet" hattı ile adalet sisteminde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yeni sistemle beraber, yargısal verimlilik büroları kurulacak ve dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetleri, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Böylece dava süreçleri daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. İşte, "Alo adalet" hattı hakkında tüm detaylar