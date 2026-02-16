Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Alo Adalet Hattı nedir, nasıl işleyecek, amacı nedir, hangi şikayetler bildirilebilir, hat açıldı mı, son durum nedir?

        "Alo adalet" hattı nasıl çalışacak, amacı nedir?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek "Alo adalet" hattının devreye gireceğini açıklamasının ardından yeni sistemin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Buna göre; yeni düzenleme ile beraber vatandaşlar, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER'e değil, "Alo adalet" hattı üzerinden adliyelerde kurulan yargısal verimlilik bürolarına şikayetler iletebilecek. İşte, "Alo adalet" hattı hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 08:46 Güncelleme: 16.02.2026 - 08:46
        1

        Adalet Bakanı Akın Gürlek "Alo adalet" hattı ile adalet sisteminde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yeni sistemle beraber, yargısal verimlilik büroları kurulacak ve dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetleri, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Böylece dava süreçleri daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. İşte, "Alo adalet" hattı hakkında tüm detaylar

        2

        'ALO ADALET HATTI' NEDİR, SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

        Yeni düzenlemeyle 81 ildeki adliyelerde "yargısal verimlilik büroları" oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıkları bu bürolarda aktif rol üstlenecek.

        Yeni sistemle birlikte vatandaşların, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER'e taşımasına gerek kalmayacak. “Alo adalet” hattı üzerinden adliyelerde kurulan yargısal verimlilik bürolarına şikayetler iletebilecek.

        3

        DAVALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENECEK

        Alınan şikayetler, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Gecikmenin nedeni hızlı biçimde tespit edilecek. Komisyon Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları ve Hakimlerin yönlendirmesiyle gecikme nedenleri hızlıca giderilecek. Davaların makul sürede tamamlanması hedeflenecek

        4

        YARGI MODELİ HSK’NIN PLANLAMASIYLA YÜRÜTÜLECEK

        Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yargı içi organizasyon ve koordinasyon Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun planlamasıyla yürütülecek. Adliye dışı gecikme nedenleri için ise adalet bakanlığı devreye girecek. Personel takviyesi ve fiziki imkanların iyileştirilmesi gibi destekler verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
