Alp İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Alp isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ALP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alp ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alp isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Alp isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALP İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Alp ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Kahraman, cesur, bahâdır kimse. Eski Türkler’de zaman zaman ileri gelenlere, devlet adamlarına verilmiş olan unvan sözü. Eski Türkler’de ancak büyük cesâret isteyen işleri başaran, han ve beyin etrâfında seçkin bir zümre teşkil eden kahramanlardan her biri.

ALP İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Alp ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alp ismini koymak caizdir.

ALP İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Alp ismini kullanan 10.730 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Alp ismini kullanan 3.946 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Alp ismini kullanan 1.152 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Alp ismini kullanan 1.341 kişi bulunmaktadır.

ALP İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Alp isimli kişiler merhametlidir. Karşılarındaki insanlara her daim ikinci şansı verirler. Tabi bazen kötü niyetli insanlar bu iyi niyeti sömürebilirler. Alp isimli kişiler dünyevi şeylere önem vermezler. Kırgınlıkların gereksiz olduğu düşüncesini savunurlar. Bu yüzden de dostlarına verdikleri değer ölçülemez. Alp isimli bireylerin sevdiği kadınlar gerçekten çok şanslı. Değeri ve bağlılığı hat safhada gösterirler. Karşı taraftan ise yalnızca iyi niyet ve samimiyet beklerler.