Alp İsminin Anlamı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Alp İsminin Anlamı Nedir? Alp İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin ya da adların, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı vardır. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmediğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Alp isminin anlamı da son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır.

Alp İsminin Anlamı Nedir? Alp İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
Alp İsminin Anlamı
0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Alp isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ALP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alp ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alp isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Alp isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALP İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Alp ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

  1. Kahraman, cesur, bahâdır kimse.
  2. Eski Türkler’de zaman zaman ileri gelenlere, devlet adamlarına verilmiş olan unvan sözü.
  3. Eski Türkler’de ancak büyük cesâret isteyen işleri başaran, han ve beyin etrâfında seçkin bir zümre teşkil eden kahramanlardan her biri.

ALP İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Alp ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alp ismini koymak caizdir.

ALP İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Alp ismini kullanan 10.730 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Alp ismini kullanan 3.946 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Alp ismini kullanan 1.152 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Alp ismini kullanan 1.341 kişi bulunmaktadır.

ALP İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Alp isimli kişiler merhametlidir. Karşılarındaki insanlara her daim ikinci şansı verirler. Tabi bazen kötü niyetli insanlar bu iyi niyeti sömürebilirler. Alp isimli kişiler dünyevi şeylere önem vermezler. Kırgınlıkların gereksiz olduğu düşüncesini savunurlar. Bu yüzden de dostlarına verdikleri değer ölçülemez. Alp isimli bireylerin sevdiği kadınlar gerçekten çok şanslı. Değeri ve bağlılığı hat safhada gösterirler. Karşı taraftan ise yalnızca iyi niyet ve samimiyet beklerler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alperen İsminin Anlamı Nedir? Alperen İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Alperen İsminin Anlamı
Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Almila İsminin Anlamı
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri'ne ilgi festivalle arttı
YAŞAM Hititlerden beri elde ediliyor! İşte tuz şehri
Ada İsminin Anlamı Nedir? Ada İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ada İsminin Anlamı
Beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya hayran bıraktı
YAŞAM Beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya hayran bıraktı
101 yaşındaki moda ikonu Iris Apfel: İlginç tarzıyla "modanın ender kuşu" olarak anılıyor
YAŞAM 101 yaşındaki moda ikonu Iris Apfel: İlginç tarzıyla ...
Orta Çağ'dan kalma altın vaşak küpeler 2023'te görücüye çıkıyor
YAŞAM Altın vaşak küpeler görücüye çıkıyor...
Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte besledi
YAŞAM Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte ...
21 Aralık nar ritüeli ile yeni yıla bolluk bereketle girin
YAŞAM 21 Aralık nar ritüeli neden yapılıyor?
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
YAŞAM Eski Hollywood starlarının güzellik sırları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.