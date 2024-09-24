Alp Kavasoğlu kimdir, öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü? Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu hayatı
Ünlülerin makyaj artisti olarak bilinen Alp Kavasoğlu hayatı ile gündemde yer alıyor. Ünlü makeup artist Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu'nun vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında derin üzüntüsünü dile getiren Altun'un ardından Alp Kavasoğlu'nun ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu hayatı
Alp Kavasoğlu günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kavasoğlu, dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı ve bu deneyimlerini Türkiye'deki kuaförler ve makyaj artistlerine yönelik eğitim programlarına dönüştüren isim olmuştu. Henüz 43 yaşında olan Kavasoğlu’nun ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Peki Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
ALP KAVASOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Fezi Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alp Kavasoğlu’nun Pankreas kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.
MAKEUP ARTİST FEZİ ALTUN, ALP KAVASOĞLU'NUN VEFATINI DUYURDU:
Ünlü makeup artist Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu'nun vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında Kavasoğlu'nun hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü dile getiren Altun, "Başımız sağ olsun, sevili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek," ifadelerini kullandı.
ALP KAVASOĞLU KİMDİR?
Alp Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yaparak kariyerine başladı. Ardından L'Oréal Profesyonel ürünler departmanında çalışmaya başladı. Daha sonra Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve artistik direktörlük yaptı.
2010 yılında, dünyaca ünlü Trend Vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist olmayı başardı. Kavasoğlu, dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler aldı ve bu deneyimlerini Türkiye'deki kuaförler ve makyaj artistlerine yönelik eğitim programlarına dönüştürdü.
2016 yılında, Hande Sarıoğlu'nun sunduğu "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Kavasoğlu, güzellik ve makyaj dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir makeup artistti.
Makyaj eğitimi vermeye devam eden Kavasoğlu, Türkiye'de makyaj denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. Mevsimsel renk analizi, kesim, renk kimyası, genel görünüm, topuz ve doku gibi konularda çeşitli eğitimler vererek pek çok makyaj artistinin yetişmesine katkı sağladı.