Alp Navruz: Bu kez dileğimi dünya için diledim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alp Navruz, Cihangir’deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Mekân çıkışında muhabirleri karşısında gören Navruz, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, soruları yanıtladı.

Alp Navruz; "Arkadaşlar, 36 oldum… Yaşla bir sorunum yok, insan hissettiği yaştadır, ben de o moddayım. Hatta bana olgunluk katıyor" dedi. Navruz, doğum günü pastasını üflerken bu yıl dileğini dünya için dilediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl dilediği her şeyin gerçekleştiğini belirten Navruz; "Geçen seneki dileklerim gerçekleşince bu sefer dileğimi dünya için diledim" ifadelerini kullandı. Navruz ayrıca; "Şimdi yeni bir işe başlıyorum. Bir hafta sonra sete çıkacağız ve başlamış olacağız. Özel bir dijital platformda olacak ama tüyo vermem yasak, sormayın" diyerek, projeye dair detay vermekten kaçındı.