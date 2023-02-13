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Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT1'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ile ilgili arayışlar yeniden artmış durumda. Her Pazartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin bu akşam olup olmadığına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

    TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durum belli oldu. İşte, konuyla ilgili detaylar...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında bulunmuyor. 

    Sevilen dizi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve derin bir üzüntüye sebep olan deprem nedeniyle bir sonraki hafta yayınlanacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar’ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor’un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı?

    Avar’ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız’ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman’ı bulduğunda Ani’de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste’ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman’ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. 
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

    Alpagut Süleyman’ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved’in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm’ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan’ı görevlendirmeye karar verirler.

    Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat’a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved’i Arslan Besasiri’den almaya çalışacaktır. Vaspurakan’da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    Deprem özel yayını (Süresiz)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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