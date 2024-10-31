Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alper Kul, oğlu Kaan Leo ile Bebek'te yürürken objektiflere yansıdı.

"O KADAR HAKLI BİR İSYAN Kİ"

Alper Kul, gazetecilerin son dönemde gündem olan bayramlarda şarkıcıların para karşılığında sahne alması sorulurken, tam o esnada oğlu mikrofonlara; "Aaa" diye bağırdı. Kul, "O kadar haklı bir isyan ki... Bakın oğlum halkın haykırışını yaptı. Ben bu konulara çok da dâhil olmayayım" diyerek güldü.