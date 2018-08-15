Cuma günü korku filmi tukunlarıyla buluşacak Siccin 5’in basın gösterimi Kanyon Cinemaximum’da gerçekleştirildi. Yönetmen Alper Mestçi olmak üzere oyuncular Rüya Önal, Merve Ateş, Özgür Hacıer, Ece Koroğlu, Ece Edibe Baykal, Pınar Gülkapan, Tuncay Çağıl, Metin Yıldırım, Aslın Su Divrik ve Selim Aydın basın toplantısında hazır bulundu. Son olarak filmin çekimleri için Nevşehir’in kanserli köy olarak bilinen Karain Köy’ünde bir araya gelen ekip aylar sonra bu sefer Kanyon’da buluşmuş oldu.

Filmin oyuncularından Merve Ateş “Karain Köyü bence filmin kendisine ve ambiyansına çok büyük bir katkıda bulundu” derken, Rüya Önal “Köye gittiğimizde gördük ki, orada hayatını devam ettirmeye çalıaşn iki hane kalmış. Korku filmi ruhuna hitap eden mekan haline gelmiş köy” şeklinde konuştu.

Yapımcılığını Muhteşem Tözüm’ün üstlendiği, Siccin 5’te; üç ayrı ailenin hayatlarını cehenneme çeviren lanetli kabusların, geçmişte yapılan tek bir ayinde kesişmesinin gerçek hikayesi anlatılıyor.

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