Alperen Şengün 22 sayı attı, Rockets kazandı!

NBA'de 6 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, deplasmanda Pelicans'ı 12 sayı farkla yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Rockets'ta Alperen Sengun, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken 6 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Amen Thompson ise 21 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

Pelicans'ta Trey Murphy, 26 sayı ve Zion Williamson ise 20 sayı, 10 ribaunt kaydetti.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-105 mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Philadelphia 76ers'ta Kelly Oubre, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokluk performans sergiledi.