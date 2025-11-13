Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Houston Rockets kazandı!

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 135-112'lik skorla mağlup ederek, 7. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün, 27 dakika kaldığı parkede 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle ön plana çıkarken, Kevin Durant 25 sayı ve Reed Sheppard da 21 sayıyla mücadele etti. Ligde üst üste 10, toplamda da 11. yenilgisini alan Washington'da ise Alexandre Dam Sarr 25 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Kyshawn George da 16 sayıyla katkı verdi.

OKLAHOMA CITY, EVİNDE LAKERS'I MAĞLUP ETTİ Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 121-92'lik skorla mağlup etti. Ligde tek yenilgisi bulunan ve üst üste 4, toplamda da 12. galibiyetini elde eden Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 9 ribaund, Isaiah Joe 21 sayı ve Ajay Mitchell da 14 sayıyla oynadı. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 19 sayı, 7 asist, Dalton Knecht 16 sayı, Rui Hachimura ile Austin Reaves de 13'er sayıyla maçı tamamladı. NBA'de günün toplu sonuçları şöyle: Charlotte Hornets: 111 - Milwaukee Bucks: 100 New York Knicks: 107 - Orlando Magic: 124 Detroit Pistons: 124 - Chicago Bulls: 113 Boston Celtics: 131 - Memphis Grizzlies: 95 Miami Heat: 116 - Cleveland Cavaliers: 130 San Antonio Spurs: 120 - Golden State Warriors: 125 Houston Rockets: 135 - Washington Wizards: 112 New Orleans Pelicans: 117 - Portland Trail Blazers: 125 Dallas Mavericks: 114 - Phoenix Suns: 123 Oklahoma City Thunder: 121 - Los Angeles Lakers: 92 Sacramento Kings: 100 - Atlanta Hawks: 133 Los Angeles Clippers: 116 - Denver Nuggets: 130