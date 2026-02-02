Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Alperen Şengün NBA All-Star'da yok!

        NBA'de 16 Şubat Pazartesi sabaha karşı oynanacak All-Star maçının yedek oyuncuları belli oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, All-Star takımına seçilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün All-Star'da yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

        NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 16 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

        ALPEREN ŞENGÜN SEÇİLMEDİ

        Geçen yıl ilk kez All-Star seçilen Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün, kadroda yer almadı.

        Doğu Konferansı'nda Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks) yedeklerde yer aldı.

        Batı Konferansı'nda ise Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), LeBron James (Los Angeles Lakers), Jamal Murray (Denver Nuggets) yedekler arasına girdi.

        REKLAM

        Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Doğu'nun, Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Batı'nın ilk 5'inde sahaya çıkma hakkı kazanmıştı.

        All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek. Sekizer oyuncudan oluşan 3 takım, 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, son karşılaşmada şampiyonluk mücadelesi verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üzerine buzla karışık kar kütlesi düşen kadın hayatını kaybetti

        Bingölde binanın çatısından düşen buzla karışık kar kütlesinin isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı