        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün NBA'de parlıyor! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün NBA'de parlıyor!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) macerası 5 yıl önce Houston Rockets'la başlayan milli oyuncu Alperen Şengün, başarı çıtasını her yıl üstüne koyarak geliştirdiği istatistikleriyle daha da yukarı çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:14
        A Milli Basketbol Takımı'nın geçen yaz FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan 23 yaşındaki sporcu, "çok yönlü oyununu" NBA'e de taşıyarak takımı Rockets ile sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

        Geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın şampiyonluk hedefindeki en önemli kozlarından biri olan Alperen Şengün, bu beklentiye her geç yıl artan form grafiğiyle yanıt veriyor.

        İSTATİSTİKLERİ KATLADI

        NBA'deki çaylak sezonunu (2021-22) 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla geçiren 23 yaşındaki Alperen, bu sezon geride kalan 13 maçta 23,4 sayı, 10,4 ribaunt, 7,4 asist ortalamalarına ulaşarak büyük bir sıçramaya imza attı.

        Alperen, all-star seçildiği geçen sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist ortalamaları yakalamıştı.

        7,4'lük asist ortalaması, Alperen'i ligin en iyi oyun kuran uzunlarından biri haline getirirken, milli oyuncunun son iki yılda 10'un üzerinde kalan ribaunt performansı Rockets'ın hücumlarını hızlandırdı.

        Pota altı ve orta mesafe şutlarındaki istikrarını sürekli artıran Alperen, takımının skor yüküne en çok katkı sağlayan oyunculardan biri oldu.

        Milli sporcunun 5 sezondaki ortalamaları şöyle:

        Sayı Ribaunt Asist
        2021-22 9,6 5,5 2,6
        2022-23 14,8 9 3,9
        2023-24 21,1 9,3 5
        2024-25 19,1 10,3 4,9
        2025-26 23,4 10,4 7,4

        ASİSTLERDE DURANT ETKİSİ

        Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve bu yaz 90 milyon dolar karşılığında Rockets'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki Kevin Durant ile "çok iyi bir kimya yakalayan" milli sporcu, asist ortalamasını 2,6'dan 7,4'e çıkararak takıma katkısını daha da artırdı.

        Alperen Şengün, takımının ribaunt ve asist ortalaması en yüksek oyuncusu olarak öne çıkarken, sayı ortalamasında ise Kevin Durant'i (25,5) takip ediyor.

        EN ÇOK RİBAUNT ALAN 8. OYUNCU

        NBA'de bu sezon oynanan maçlarda 10,4 ribaunt ortalaması yakalayan Alperen Şengün, ilk 10 oyuncu arasında yer alıyor.

        Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic'in 13,2 ortalamayla zirvede yer aldığı sıralamada, milli oyuncunun önünde Victor Wembanyama (12,9), Karl-Anthony Towns (12,8), Jalen Duren (11,9), Ivıca Zubac (11,3), Isaiah Hartenstein (11), Giannis Antetokounmpo (10.8) bulunuyor.

        Alperen, NBA'de sayı ortalamasında tüm oyuncular arasında 23, asist ortalamasında 11. sırada yer alıyor.

        Sayı ortalamasında 34,6 ile Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, asist ortalamasında ise 11,1 ile Nikola Jokic zirvenin sahibi.

        ALL-STAR HEYECANI YAŞAYAN 2. TÜRK OYUNCU

        Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olmayı başaran Alperen, performansıyla bu yıl da All-Star'a göz kırpıyor.

        Milli basketbolcu, ABD'nin San Francisco şehrindeki Chase Center'ın ev sahipliği yaptığı All-Star maçında 4 dakika süre alırken, 4 sayı ve 1 ribaunt üretmişti.

        Alperen, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralama tahminlerinde ise ilk 10'da yer alıyor.

