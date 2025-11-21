Alperen Şengün NBA'de parlıyor!

A Milli Basketbol Takımı'nın geçen yaz FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan 23 yaşındaki sporcu, "çok yönlü oyununu" NBA'e de taşıyarak takımı Rockets ile sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın şampiyonluk hedefindeki en önemli kozlarından biri olan Alperen Şengün, bu beklentiye her geç yıl artan form grafiğiyle yanıt veriyor.

İSTATİSTİKLERİ KATLADI NBA'deki çaylak sezonunu (2021-22) 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla geçiren 23 yaşındaki Alperen, bu sezon geride kalan 13 maçta 23,4 sayı, 10,4 ribaunt, 7,4 asist ortalamalarına ulaşarak büyük bir sıçramaya imza attı. REKLAM Alperen, all-star seçildiği geçen sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist ortalamaları yakalamıştı. 7,4'lük asist ortalaması, Alperen'i ligin en iyi oyun kuran uzunlarından biri haline getirirken, milli oyuncunun son iki yılda 10'un üzerinde kalan ribaunt performansı Rockets'ın hücumlarını hızlandırdı. Pota altı ve orta mesafe şutlarındaki istikrarını sürekli artıran Alperen, takımının skor yüküne en çok katkı sağlayan oyunculardan biri oldu. Milli sporcunun 5 sezondaki ortalamaları şöyle: Sayı Ribaunt Asist 2021-22 9,6 5,5 2,6 2022-23 14,8 9 3,9 2023-24 21,1 9,3 5 2024-25 19,1 10,3 4,9 2025-26 23,4 10,4 7,4 ASİSTLERDE DURANT ETKİSİ Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve bu yaz 90 milyon dolar karşılığında Rockets'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki Kevin Durant ile "çok iyi bir kimya yakalayan" milli sporcu, asist ortalamasını 2,6'dan 7,4'e çıkararak takıma katkısını daha da artırdı. Alperen Şengün, takımının ribaunt ve asist ortalaması en yüksek oyuncusu olarak öne çıkarken, sayı ortalamasında ise Kevin Durant'i (25,5) takip ediyor.