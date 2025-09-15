Habertürk
        Alperen Şengün, turnuvanın "En iyi 5"inde! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün, turnuvanın "En iyi 5"inde!

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi.

        Giriş: 15.09.2025 - 00:46 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:46
        Alperen Şengün, turnuvanın "En iyi 5"inde!
        Milli basketbolcu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in "En iyi 5"ine seçildi.

        Turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında Alperen'in yanı sıra Almanya'dan Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic, yer aldı.

        Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21,6 sayı, 10,1 ribaunt ve 6,6 asist ortalamasıyla oynadı.

        EUROBASKET 2025'İN MVP'Sİ SCHRÖDER

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne, Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder, layık görüldü.

        Schröder'e ödülünü EuroBasket 2025'in elçisi eski İspanyol basketbolcu Rudy Fernandez verdi.

        Dennis Schröder, turnuvada oynadığı 9 maçta 20,3 sayı, 7,2 asist ve 3,4 ribauntluk performans sergiledi.

        31 yaşındaki oyun kurucu, final maçında da 19 sayı kaydetti.

        Schröder, Almanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2023 Dünya Kupası'nın da MVP'si seçilmişti.

