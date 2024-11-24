Alperen Şengün'ün 22 sayısı Houston Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a 104-98 mağlup oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Blazers'a 6 sayı farkla yenildi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve takımının en skorer oyuncusu oldu ama bu performansı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.

Maçı kazanan Blazers'ta Anfernee Simons 25 sayı, Shaedon Sharpe 24 sayı, Jerami Grant ise 22 sayı attı.

LAMELO BALL'UN SAYISI GALİBİYET GETİRMEYE YETMEDİ

Milwaukee Bucks konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 125-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve 11 ribaunt üretirken, Damian Lillard ise 31 sayı attı.

REKLAM

Hornets'ta LaMelo Ball, 50 sayı atarak NBA kariyeri sayı rekorunu kırmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.