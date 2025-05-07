Alpine'de sürücü koltuğu 5 etap boyunca Colapinto'ya emanet

Formula 1 ekibi Alpine'den yapılan açıklamaya göre Franco Colapinto, 16-18 Mayıs'ta düzenlenecek Emilia-Romagna Grand Prix'sinden itibaren sıradaki 5 etapta Fransız sürücü Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olacak.

Doohan ise yedek sürücü olarak takımda kalmaya devam edecek. Temmuz ayındaki Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi Colapinto'nun performansına göre yeniden değerlendirme yapılacak.