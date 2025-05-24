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        Haberler Sağlık ALS hastalığında genetik temelli yeni tedavi stratejisi üzerinde çalışılıyor | Sağlık Haberleri

        ALS hastalığında genetik temelli yeni tedavi stratejisi üzerinde çalışılıyor

        Samsun'da hazırlanan projeyle, sinir sistemi hastalığı ALS'nin (Amyotrofik Lateral Skleroz) ilerlemesinin engellenmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:42
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        ALS hastalığında genetik temelli yeni tedavi stratejisi üzerinde çalışılıyor
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) geliştirilen ve patentle tescillenen tedavi stratejisinde, ALS hastalığında motor nöron dejenerasyonuna yol açan süreçlerin genetik vektörle hücresel düzeyde geri döndürülmesi ve hastalığın ilerleyişinin engellenmesi amaçlanıyor.

        OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sercan Ergün başkanlığında bir araya gelen "ChainGene" isimli ekipte, Moleküler Tıp Doktoru Senanur Aslan, Tıp Fakültesi öğrencisi İrem Nur Özdemir, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Bayraktar, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Zeynep Okuyucu ile Oğulcan Satılmış Özsoy yer alıyor.

        Doç. Dr. Sercan Ergün, ALS'nin beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici ve ölümcül bir hastalık olduğunu söyledi.

        ALS hastalığının ilerledikçe kas güçsüzlüğü, konuşma, yutkunma ve hareket güçlüğü gibi semptomları ortaya çıkardığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu: "Türkiye'de 3 bin 500 ile 5 bin arasında ALS hastası bulunmakta. ALS ilerleyen safhalarında kaslarda güçsüzlük ve erimeyle seyrediyor fakat hiçbir döneminde hafıza ve zihni etkilemiyor. Halk arasında Stephen Hawking hastalığı olarak da bilinen ALS hastalığının maalesef şu an için tedavisi mevcut değil. Mevcut uygulanan tedaviler, hastalığı durdurmak ya da iyileştirmek üzerine değil, hastaların hayatını kolaylaştırmak için yaşadıkları semptomları azaltmak üzerine gerçekleşiyor."

        Ergün, 2024 TEKNOFEST'te nadir hastalıklar kapsamında 400 proje arasından finale kalan projeyi patentle güvence altına almak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Patent fikrimiz de 21 Nisan 2025 tarihinde Türk Patent Kurumu tarafından tescillendi. ALS hastalığında mutasyon gösteren hücreler arasında en sık karşılaşılan değişimleri tersine çevirerek, hastalıkta yaşanan problemleri tersine çevirmeyi planlıyoruz. Bunun için genetik temelli bir tedavi stratejimiz var. Bu patentle bu fikrimizi güvence altına aldıktan sonraki aşamada planlarımız öncelikle hücresel seviyede. Biz bu fikrimizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını test edeceğiz. İşe yaradığını gösterebildikten sonra hayvanlar üzerinde ALS'yi modelleyeceğiz. Daha sonra tedavi stratejimizi onlar üzerinde uygulayarak beklediğimiz etkiyi görebiliyor muyuz, onu test edeceğiz."

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