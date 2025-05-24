ALS hastalığında genetik temelli yeni tedavi stratejisi üzerinde çalışılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) geliştirilen ve patentle tescillenen tedavi stratejisinde, ALS hastalığında motor nöron dejenerasyonuna yol açan süreçlerin genetik vektörle hücresel düzeyde geri döndürülmesi ve hastalığın ilerleyişinin engellenmesi amaçlanıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sercan Ergün başkanlığında bir araya gelen "ChainGene" isimli ekipte, Moleküler Tıp Doktoru Senanur Aslan, Tıp Fakültesi öğrencisi İrem Nur Özdemir, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Bayraktar, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Zeynep Okuyucu ile Oğulcan Satılmış Özsoy yer alıyor.

Doç. Dr. Sercan Ergün, ALS'nin beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici ve ölümcül bir hastalık olduğunu söyledi.

ALS hastalığının ilerledikçe kas güçsüzlüğü, konuşma, yutkunma ve hareket güçlüğü gibi semptomları ortaya çıkardığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu: "Türkiye'de 3 bin 500 ile 5 bin arasında ALS hastası bulunmakta. ALS ilerleyen safhalarında kaslarda güçsüzlük ve erimeyle seyrediyor fakat hiçbir döneminde hafıza ve zihni etkilemiyor. Halk arasında Stephen Hawking hastalığı olarak da bilinen ALS hastalığının maalesef şu an için tedavisi mevcut değil. Mevcut uygulanan tedaviler, hastalığı durdurmak ya da iyileştirmek üzerine değil, hastaların hayatını kolaylaştırmak için yaşadıkları semptomları azaltmak üzerine gerçekleşiyor."