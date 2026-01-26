ALS hastası olan oyuncu Eric Dane, ALS etkinliğini son anda iptal etti

ALS hastası olan oyuncu Eric Dane, katılacağı ALS etkinliğini son anda iptal etti. 53 yaşındaki 'Euphoria' dizisi yıldızı, ALS Network adlı yardım kuruluşunun 'Tedavi ve Bakım Şampiyonları' galasına katılacaktı ve burada 'Yılın Savunucusu' ödülünü alacaktı. Dane, etkinlikten sadece birkaç saat önce katılımını iptal etti.

Eric Dane 2024'te kızlarıyla galada

Ünlü oyuncu, ALS Network'e yaptığı açıklamada, iptal nedeninin ALS'nin fiziksel gerçekleri ve katılacak kadar iyi durumda olmaması olduğunu söyledi. Organizasyon yetkilisi, "Cesareti, savunuculuğu ve ALS topluluğuna olan sürekli bağlılığı için kendisine minnettarız" diyerek, Dane adına ödülü, bir başka ALS hastası oyuncu Aaron Lazar'ın kabul edeceğini açıkladı.

Eric Dane, Nisan 2025'te beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Yürüme yetisini zamanla kaybeden oyuncu, en son tekerlekli sandalyede görüntülenmişti.