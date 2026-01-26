Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan ALS hastası olan oyuncu Eric Dane, ALS etkinliğini son anda iptal etti

        ALS hastası olan oyuncu Eric Dane, ALS etkinliğini son anda iptal etti

        Geçen yıl ALS teşhisi konulduğunu açıklayan oyuncu Eric Dane, ALS etkinliğine hastalığın etkilerinden dolayı son anda katılamayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        ALS hastası oyuncudan son anda iptal
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALS hastası olan oyuncu Eric Dane, katılacağı ALS etkinliğini son anda iptal etti. 53 yaşındaki 'Euphoria' dizisi yıldızı, ALS Network adlı yardım kuruluşunun 'Tedavi ve Bakım Şampiyonları' galasına katılacaktı ve burada 'Yılın Savunucusu' ödülünü alacaktı. Dane, etkinlikten sadece birkaç saat önce katılımını iptal etti.

        Eric Dane 2024'te kızlarıyla galada
        Eric Dane 2024'te kızlarıyla galada

        Ünlü oyuncu, ALS Network'e yaptığı açıklamada, iptal nedeninin ALS'nin fiziksel gerçekleri ve katılacak kadar iyi durumda olmaması olduğunu söyledi. Organizasyon yetkilisi, "Cesareti, savunuculuğu ve ALS topluluğuna olan sürekli bağlılığı için kendisine minnettarız" diyerek, Dane adına ödülü, bir başka ALS hastası oyuncu Aaron Lazar'ın kabul edeceğini açıkladı.

        Eric Dane, Nisan 2025'te beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Yürüme yetisini zamanla kaybeden oyuncu, en son tekerlekli sandalyede görüntülenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda bacağından bıçaklanan Ümit öldü

        Beyoğlu'nda Ümit Imrağ (21), 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31) ile arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığı...
        #Eric Dane
        #ALS
        #hastalık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?