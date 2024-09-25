Alt geçide uçtu! Üç kadın öldü!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'in Konak ilçesinde hastane yolunda korkunç bir kaza yaşandı. Hasta ziyaretine giden 5 kadının bulunduğu araç kontrolden çıktı, 6 metreden alt geçide uçtu. 3 kadın hayatını kaybetti, diğerleri de tedavi altına alındı.
Giriş: 25.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:44
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde hastane yolunda korkunç bir kaza yaşandı.
Hasta ziyaretine giden 5 kadının bulunduğu araç kontrolden çıktı, 6 metreden alt geçide uçtu.
3 kadın hayatını kaybetti, diğerleri de tedavi altına alındı.
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