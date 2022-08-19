Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'da Austria Wien'e konuk olurken ilk yarının son anlarında yabancı madde skandalı yaşandı!
8. dakikada 1-0 öne geçen temsilcimiz soyunma odasına 1-0 önde gidecekken Altay Bayındır'a atılan madde yürekleri ağza getirdi.
Not: Görüntü D-Smart'tan alınmıştır
Kale arkasındaki Austria Wien taraftarlarının bulunduğu bölgeden atılan bir davul tokmağı, milli kalecinin kafasına da çarparak sahaya düştü. Yere yığılan Altay Bayındır ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.
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