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Haberler Futbol Avrupa Ligi Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı! Yürekler ağza geldi - Fenerbahçe Haberleri
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Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelirken ilk yarının son anlarında milli kaleci Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı! Yere yığılan genç futbolcu yürekleri ağza getirirken yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti

Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı! Yürekler ağza geldi - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'da Austria Wien'e konuk olurken ilk yarının son anlarında yabancı madde skandalı yaşandı!

8. dakikada 1-0 öne geçen temsilcimiz soyunma odasına 1-0 önde gidecekken Altay Bayındır'a atılan madde yürekleri ağza getirdi.

Not: Görüntü D-Smart'tan alınmıştır

Kale arkasındaki Austria Wien taraftarlarının bulunduğu bölgeden atılan bir davul tokmağı, milli kalecinin kafasına da çarparak sahaya düştü. Yere yığılan Altay Bayındır ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

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