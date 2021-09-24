STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

ALTAY: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Nsakala, Atiba, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz, Josef, Oğuzhan, Salih, Pjanic, Gökhan Töre, Kenan Karaman

CANLI ANLATIM...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arıyor.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçında... Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

TAKIMDA 11 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip ve Montero Altay karşısında forma giyemeyecek.